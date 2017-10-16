3 tarlasında ekili yaklaşık 120 ton mısır çalındı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde 30 yaşındaki Hüseyin Baştuğ, 3 farklı noktadaki 80 dekarlık tarlasında ekili yaklaşık 120 ton mısırın, biçerdöverle hasat edilip, bir araca yüklenip çalındığını öne sürerek jandarmaya başvurdu.

Karapınar kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Hasanoba Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Baştuğ, jandarmaya giderek, tarlasında ekili 120 ton mısırının çalındığını söyledi. Aralarında yaklaşık 500 ile 1 kilometre uzaklık bulunan 3 farklı noktadaki yaklaşık 80 dekarlık tarlasında ekili mısırların çalındığını ileri süren Baştuğ, şöyle dedi:

\"\'Geçen cumartesi günü komşularım aradı. \'Mısır tarlasını hasat etmişsin ne kadar mısır çıktı?\' diye merak edip sordular. Ben de daha mısırları hasat etmediğimi söyledim. Onlar, tarlada mısır olmadığını gördüklerini söyleyince hemen tarlaya koştum. Tarlaya gittiğimde mısırın hasat edildiğini gördüm. Hemen diğer iki tarlaya daha gittim. Aralarında 500 ila 1 kilometre mesafe var. O tarlalardaki mısırd a hasat edilmiş. 3 tarlam 80 dekar ve bu yıl yaklaşık 120 ton mısır elde etmeyi bekliyordum. Tarım sigortası da yok ve yaklaşık 160 bin lira zararım var.\'\'

Olayın geçen cuma günü gerçekleşmiş olabileceğini tahmin ettiğini belirten Baştuğ, \'\'O gün Karaman\'a gitmiştim. Dönüşte bizim tarlaların olduğu bölgede bir hafif ticari araç ve bir TIR gördüm. Belki onlar gerçekleştirmiş olabilir\'\' dedi.



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