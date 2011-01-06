-3 TACİZCİ İÇİN 7'ŞER YIL İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - İstanbul'daki yılbaşı kutlamaları sırasında ''cinsel saldırıda bulundukları'' iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklananlardan 3'ü hakkında daha 7'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianameler hazırlandı. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yılbaşı kutlamalarına katılan bazı kadınlara cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanan 3 kişi hakkında daha soruşturmayı tamamladı. Her sanık için ayrı ayrı düzenlenen iddianamelerde, sanıkların ''cinsel saldırı'' başlığını taşıyan TCK'nın 102. maddesi uyarınca 2 ile 7'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi. İddianamelerin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına, önümüzdeki günlerde Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak. Son hazırlanan 3 iddianameyle birlikte 9 kişi hakkında yılbaşındaki taciz olaylarına ilişkin iddianame hazırlanmış oldu. Bu arada, haklarında yeni iddianameler düzenlenen 3 kişinin tutuklamaya yaptıkları itirazın Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesince reddedildiği öğrenildi.