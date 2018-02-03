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Spor

3 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA'ya konuştu! -"Çok ciddi, yıllardır ertelenmiş mali sorunlar var

03 Şubat 2018 12:37

(ÖZEL) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA\'ya konuştu!
-\"Çok ciddi, yıllardır ertelenmiş mali sorunlar var. Biz bunu çözümlemeye geldik\"
-\"Galatasaray\'ın içinde bulunduğu mali durumu inşallah Divan toplantısında açıklayacağım, şeffaflık sözü verdik\"
-\"Mali yapıyı düzeltme adına sihirli değnekle gelmiyoruz. Yellow Friday hareketiyle yıllık satışın yüzde 7\'si 2 günde yapıldı. Türkiye\'nin en büyük camiası Galatasaray\'ın çok ciddi bir sosyal refleksi var\"
-\"Önemli olan şampiyonluk. Takımımızda istediğimiz şey amatör ruh. Fatih hocamızın gelişi takıma bir ruh vermiş\"

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor  
16:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor  
19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

GALATASARAY
14:00 Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
17:00 Takım, Sivas\'a gidecek.
18:00 Takımın Sivas\'ta karşılanışı.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
 
SPOR TOTO 1. LİG
13:00 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor  
13:00 Ümraniyespor - Adanaspor  
15:30 Gazişehir Gaziantep - Boluspor  

AVRUPA\'DAN FUTBOL
17:30 Freiburg - Bayer Leverkusen (Çağlar Söyüncü)
17:30 Mainz 05 - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)
17:30 Wolfsburg - Stuttgart  (Yunus Mallı)
18:15 Real Betis - Villarreal  (Enes Ünal)
20:30 Deportivo Alaves - Celta Vigo  (Emre Mor)
20:30 Arsenal - Everton (Cenk Tosun)

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Beşiktaş Sompo Japan
15:15 Eskişehir Basket - Banvit
17:00 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka
20:15 Tofaş - Muratbey Uşak

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14:00 Samsun Canik Belediye - Hatay BŞB
14:00 Galatasaray - Beşiktaş
14:00 OGM Orman Gençlik - Bornova Beckerspor
16:00 Bellona AGÜ Spor - Yakın Doğu Üniversitesi
16:30 Çukurova Basketbol - Botaş 
20:00 Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
15:00 Galatasaray HDI Sigorta - Afyon Bld. Yüntaş
16:00 Fenerbahçe - Ziraat Bankası
16:00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhahane Torul Gençlik - İstanbul BBSK
16:30 Maliye Piyango - İnegöl Bld.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
17:30 Bursa Büyükşehir Bld. - Galatasaray

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