3 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, DHA\'ya konuştu!

-\"Çok ciddi, yıllardır ertelenmiş mali sorunlar var. Biz bunu çözümlemeye geldik\"

-\"Galatasaray\'ın içinde bulunduğu mali durumu inşallah Divan toplantısında açıklayacağım, şeffaflık sözü verdik\"

-\"Mali yapıyı düzeltme adına sihirli değnekle gelmiyoruz. Yellow Friday hareketiyle yıllık satışın yüzde 7\'si 2 günde yapıldı. Türkiye\'nin en büyük camiası Galatasaray\'ın çok ciddi bir sosyal refleksi var\"

-\"Önemli olan şampiyonluk. Takımımızda istediğimiz şey amatör ruh. Fatih hocamızın gelişi takıma bir ruh vermiş\"

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor

16:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

19:00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

GALATASARAY

14:00 Sarı-kırmızılı ekip, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

17:00 Takım, Sivas\'a gidecek.

18:00 Takımın Sivas\'ta karşılanışı.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.



SPOR TOTO 1. LİG

13:00 BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor

13:00 Ümraniyespor - Adanaspor

15:30 Gazişehir Gaziantep - Boluspor

AVRUPA\'DAN FUTBOL

17:30 Freiburg - Bayer Leverkusen (Çağlar Söyüncü)

17:30 Mainz 05 - Bayern Münih (Beşiktaş\'ın rakibi)

17:30 Wolfsburg - Stuttgart (Yunus Mallı)

18:15 Real Betis - Villarreal (Enes Ünal)

20:30 Deportivo Alaves - Celta Vigo (Emre Mor)

20:30 Arsenal - Everton (Cenk Tosun)

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-

13:00 Yeşilgiresun Belediyespor - Beşiktaş Sompo Japan

15:15 Eskişehir Basket - Banvit

17:00 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka

20:15 Tofaş - Muratbey Uşak

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14:00 Samsun Canik Belediye - Hatay BŞB

14:00 Galatasaray - Beşiktaş

14:00 OGM Orman Gençlik - Bornova Beckerspor

16:00 Bellona AGÜ Spor - Yakın Doğu Üniversitesi

16:30 Çukurova Basketbol - Botaş

20:00 Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

15:00 Galatasaray HDI Sigorta - Afyon Bld. Yüntaş

16:00 Fenerbahçe - Ziraat Bankası

16:00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhahane Torul Gençlik - İstanbul BBSK

16:30 Maliye Piyango - İnegöl Bld.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

17:30 Bursa Büyükşehir Bld. - Galatasaray