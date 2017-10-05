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Spor

3 stat 3 heyecan

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -- EGE'nin 3 farklı yerinde yapılan 3 stat için son aşamaya girildi

05 Ekim 2017 15:55

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -- EGE\'nin 3 farklı yerinde yapılan 3 stat için son aşamaya girildi. Süper Lig\'de 6\'ncı sezonunu geçiren ve yıllardır hayalini kurduğu stadına kavuşmayı bekleyen Teleset Mobilya Akhisarspor, artık günleri sayıyor. İhalesi ilk olarak Mayıs 2013\'te yapılan ama inşaat süreci uzayınca geçtiğimiz mart ayında yenilenen 12 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda hızlı çalışma sonrası tribünler, çatı, skorbord ve ışıklandırma sistemi tamamlandı, tüm koltuklar takılırken sahanın büyük bir bölümünün çimleri serildi. Çimleri biçilmeye bile başlanan statta iç işçilik, peyzaj ve yol çalışmaları yapılacak. İç saha maçlarını yıllardar ilçe yerine Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynamak zorunda kalan Akigo, ilk yarı bitmeden stadını açmayı hedefliyor. 
Tire Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin mali desteğiyle yapımına Ağustos 2015\'te başlanan 13 bin 500 kapasiteli Tire Arena\'da tribünler, çatı ve koltuklandırmanın büyük kısmı tamamlandı. Sahaya çim serilmeye başlandı. Çevre düzenlemesine geçilen bu stat da ligin ikinci yarısına hazır olacak. Stadı ilçenin 3\'üncü Ligdeki temsilcisi Tire 1922 Spor kullanacak. 
Menemen Belediyesi\'nin İlçe Stadı\'nda geçen sezon sonunda başlattığı yenileme ve kapasite yükseltme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kapasitesi 1200\'den 5 bine çıkarılacak stada ışıklandırma sistemi ilk kez takıldı, yeni kapalı tribünün yapımı sürüyor. TFF 2\'nci Lig\'te iç saha maçlarında geçici olarak Bergama\'ya taşınan Menemen Belediyespor, stat bitince evine dönecek. 

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