3 siyasetçi 11. katta 11 Sibirya kaplanı beslerken yakalandı

Çin’in doğu kentlerinden Pingdu’da üç yerel siyasetçi bir binanın 11. katında 11 Sibirya kaplanı beslerken yakalandı. Siyasetçilere para cezası verilirken kaplanlar hayvanat bahçesine teslim edildi.

Çin’deki ilginç olay, siyasetçilerin yetiştirdiği kaplanlardan birinin havai fişek kutlamalarından korkup 11. kattan atlayarak ölmesiyle ortaya çıktı.

Binaya baskın yapan polis, soruşturma sonucunda ölen kaplanın binanın 11. katında yaşayan Çin Komünist Partisi yetkilisi Yanf Wenzheng’e ait olduğu bilgisine ulaştı. Yang’ın Komünist Parti’den iki arkadaşıyla birlikte aynı dairede 10 Sibirya kaplanı beslediği ortaya çıktı.

Üç siyasetçi derhal Çin Komünist Partisi’nden istifa ettirilirken, resmi izin olmadan yerleşim yerinde kaplan baktıkları için kendilerine yaklaşık 1250 lira (3.000 yuan) para cezası verildi.

Hayatta kalan kaplanlar ise Pingdu hayvanat bahçesine teslim edildi.