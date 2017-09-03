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3 şehit ailesine ev hediye edildi

Zafer KUMRU/ ERZURUM,(DHA)- İSTANBUL Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun öncülüğünde başlatılan 'el ver, ev alalım' kampanyası ile şehit düşen 2 asker ile 1 polisin ailelerine alınan evler teslim edildi

03 Eylül 2017 19:33

Zafer KUMRU/ ERZURUM,(DHA)- İSTANBUL Erzurum Dernekleri Federasyonu\'nun öncülüğünde başlatılan \'el ver, ev alalım\' kampanyası ile şehit düşen 2 asker ile 1 polisin ailelerine alınan evler teslim edildi.
İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun öncülüğünde geçen yıl \'el ver, ev alalım\' sloganıyla başlatılan yardım kampanyası ile daha önceden evi olmayan ve bölücü terör örgütü ile girilen mücadelede şehit düşen 2 asker ile 1 polisin ailelerine teslim edilmek üzere 3 ev satın alındı. Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi\'ndeki Özbağ Sitesi\'nde alınan üç evin tapuları bugün ailelere teslim edildi.
Tapu teslimleri, 10 Kasım 2012\'de Siirt\'te bölücü örgüte karşı yürütülen bir operasyon kapsamında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş\'in ailesine alınan evde gerçekleşti.
İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ağırman ve federasyon yetkililerinin de hazır bulunduğu tapu teslim törenine 1 Ocak 2016\'da  Diyarbakır\'ın Sur ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan polis memuru Orhan Dilekci ve 27 Aralık 2015 günü Şırnak\'ın Cizre İlçesi\'nde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kadir Kayven\'in ailesi katıldı. Tapular verilirken aileler duygulandı, Kürşat Güneş\'in babası Ağa Güneş gözyaşlarına hakim olamadı.
Ahmet Ağırman ayrıca federasyon olarak, \'Vatana kurban olana kurban olayım\' adlı kampanya ile üyelerden ve vatandaşlardan toplanan kurban bağışlarıyla, Valilik ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nce belirlenen 96 şehit ailesinin hesaplarına kurban parası yatırıldığını bildirdi.

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