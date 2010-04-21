3 şehit ailesi daha TSK'ya dava açtı

T24 - 27 Mayıs 2009 tarihinde Çukurca'da, TSK'ya ait mayınla ölen 3 şehit ailesi daha sorumlular hakkında Genelkurmay Askerî Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Şehit Deniz Demirci'nin ailesi ise Askerî Yüksek İdare Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde evlatlarını TSK'nın döşediği mayın yüzünden kaybetmenin acılarını katladığını belirten şehit aileleri, ihmali olanların cezasız bırakılmamasını istedi.



Hakkâri Tümen Komutanı Tümgeneral G.K. ile Çukurca Tugay Komutanı Tuğgeneral Z.E. arasındaki ses kaydının internette yayınlanmasının ardından şikâyetçi olan iki şehit ailesiyle birlikte 5 aile şikayette bulunmuş oldu.



Mayınların MKE yapımı olduğunu belirleyen Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Genelkurmay Askerî Savcılığı'na göndermişti. Savcılık şüpheli generallerin 'taksirle ölüme sebebiyet' suçundan yargılanmasını talep etti.



Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 27 Mayıs 2009'da TSK tarafından döşenen mayınlara basarak şehit olan askerlerin aileleri, sorumluların peşini bırakmayacaklarını söylediler. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Mayınlar TSK'nın' tespitiyle görevsizlik kararı vermesinin ardından şehitler Kemal Özevin, Cafer Çelik ve Adil Yıldız'ın babaları Genelkurmay'a, sorumluların cezalandırılması için şikâyetçi oldu. Olayın ardından şehit Uzman Çavuş Ziya Bener'in kardeşi Refik Bener ile şehit Deniz Demirci'nin annesi Raziye Demirci, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.



Milli Savunma Bakanlığı'na karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne (AYİM) dava açan şehit Demirci'nin babası Halil, annesi Raziye Demirci ve üç kardeş adına dava açan avukat İsmail Kılıç dava dilekçesinde, "Ailesine evlatlarının terör örgütünün döşediği mayınlarla şehit olduğu bilgisi verilmiştir. Ancak Deniz Demirci'nin TSK tarafından döşenen mayınlarla şehit olması, ailesinin acısının katlanmasına neden olmuştur." dedi. AYİM'e açılan davada şehit ailesi, üç kardeş için 75 bin, anne ve baba için 100 bin TL'lik manevi tazminat talep etti.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Tümgeneral G.K. ile Tuğgeneral Z.E. ile askeri birliğin sevk ve idaresinden sorumlu asker kişiler hakkında 'bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan dava açılması talebiyle dosyayı Genelkurmay Askerî Savcılığı'na göndermişti. Dosyayı inceleyen askerî savcılık, hızla kısıtlılık kararı aldırdı. Şehit ailelerinin avukatları, sivillerin dosyanın içeriğini görmesini engelleyen Genelkurmay Askerî Mahkemesi'nin kısıtlılık kararına da itiraz etti. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi kırsalında askerî aracın geçişi sırasında patlayan mayınla 6 asker şehit olmuştu. Olayda yaralanan 8 askerden biri de tedavi sırasında hayatını kaybetmişti. Genelkurmay, olayın terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının uzaktan patlatılması sonucu gerçekleştiği yönünde açıklama yapmıştı.





Ses kaydı dehşete düşürmüştü



Demokratik açılım sürecini başlatan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e verdiği randevuyu ertelemesine sebep olan mayın olayı, internette yayınlanan ses kaydı sonrası aydınlandı. Söz konusu kayıtlarda, Tuğgeneral Z.E., mayınları bizzat kendisinin yerleştirdiğini söylüyor ve Tümgeneral G.K.'ye "Komutanım sizi böyle sıkıntıya soktuğum için kahroluyorum." diyordu. Tümgeneral K. ise "Hiçbir sıkıntı yok bak, hiçbir sıkıntı yok. Biz aynen planladığımızı uygularız. Hiç önemli değil. Kahrolacak bir şey yok." cevabını vererek Z.E.'yi teselli ediyordu.







