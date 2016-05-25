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Dünya

3 saatte 13 milyon dolar dolandırdılar!

Polis dolandırıcılıkla ilgili 100'den fazla kişiden kuşkulanıyor

25 Mayıs 2016 02:38

Japonya'da dolandırıcılar, Güney Afrika bankasından ele ettikleri verileri kullanarak yaptıkları kredi kartlarıyla bankamatiklerden 1.4 milyar yen (13 milyon dolar) çaldılar.

Kyodo ajansı, sahte kredi kartlarıyla üç saate yakın bir süre içinde ülkenin birçok yerindeki marketlerde bulunan 1400 bankamatikten para çekildiğini duyurdu.

Toplamı 14 bini bulan bankamatik işlemlerinin her birinde en fazla 100 bin yen (913 dolar) çekildiği bildirildi.

Dolandırıcıların yabancı kredi kartlarını kabul eden bir süpermarket zinciri içindeki bankamatikleri hedef aldıkları belirtiliyor.

Standard Bank adındaki Güney Afrika bankası bu yüzden uğradığı toplam zararın 19 milyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor.

Banka, müşterilerinin ise dolandırıcılıktan zarar görmediklerini bildirdi.

Banka tarafından yapılan açıklamada, "az sayıda" sahte kredi kartıyla yapılan dolandırıcılığın kontrol altına alınması için hızla harekete geçildiği kaydedildi.

Kyodo ajansına göre 15 Mayıs'ta gerçekleşen hırsızlıkla ilgili olarak polis 100'den fazla kişiden kuşkulanıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor, ancak henüz gözaltına alınan olmadı.

 

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