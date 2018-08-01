3 Rus gazeteci öldürüldü

Rus haber ajansı TASS’ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Orta Afrika’da belgesel çeken 3 Rus gazetecinin ölü bulunduğu belirtildi.

Gazetecilerin araçlarıyla hareket halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce Sibut kentine 20 km uzak bir noktada durdurularak öldürüldüklerinin belirtildiği haberde, ölenlerin gazeteci Orhan Cemal, kameraman Kiril Radçenko ve yapımcı Aleksandr Rastorguyev adlı Rus vatandaşları oldukları kaydedildi.

Rus medyasında yer alan iddialara göre öldürülen gazeteciler Rus paralı asker grubu olarak bilinen "Vagner Grubu" ile ilgili bir belgesel çekimi için bir süredir Orta Afrika’da bulunuyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise yaptığı açıklamada, Orta Afrika’daki Rus büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduklarını belirterek, "İlk belirlemelere göre, Rus vatandaşı oldukları düşünülen üç kişinin cesedine ulaşıldı. Orta Afrika güvenlik güçleriyle temas halindeyiz" dedi.

Belgeselin yapımcılarından "Tsentra Upravlyeniya Rassledovaniyami (Araştırmalar Merkezi)" adlı şirketten yapılan açıklamada ise "Gelen haberlere inanmak istemiyoruz. Ancak, bunun artık bir hata olabileceğine dair ümidimiz kalmadı. Orhan, Kiril ve Aleksandr’ın yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Moskova, yılın başından bu yana Orta Afrika ordusunu silah ve eğitim ile destekliyor. Orta Afrika Cumhuriyeti, dünyanın en fakir ve en istikrarsız ülkelerinden biri. Hristiyan Cumhurbaşkanı Francois Bozize'nin düşürüldükten sonra, Müslüman bir yönetimin 2013 yılında iktidara gelmesiyle ülke kaosa sürüklendi. 13 bin BM askerinin varlığına rağmen, ülkenin çoğu silahlı grupların kontrolü altında.