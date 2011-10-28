-3 puanı bir arada göremediler ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Profesyonel futbol liglerinde mücadele eden 127 takımdan 8'i, henüz 3 puan sevincini yaşayamadı. Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Ankaragücü, geride kalan 8 haftada hala galibiyetle tanışamadı. Sarı-lacivertli başkent temsilcisi, oynadığı 8 maçta sadece 1 beraberlik alarak 1 puanla ligin dibine demir attı. Ankaragücü tek puanını da ligin 4. haftasındaki Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak almıştı. -Bank Asya 1. Lig- Bank Asya 1. Lig'de ise 3 puanı bir arada göremeyen 2 takım bulunuyor. 18 takımın mücadele ettiği Bank Asya 1. lig'de, Giresunspor 8 maçta 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Ligde 5 puanı bulunan Giresunspor gibi İstanbul Güngörenspor'un da henüz galibiyeti yok. Ligin 18. sırasındaki İstanbul temsilcisinin ise 8 maçta sadece 3 beraberliği var. -Spor Toto 2. Lig- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 takım, sahadan galibiyetle ayrılma mutluluğuna erişemedi. 17 takımın yarıştığı grupta 15. sıradaki Ofspor, yaptığı 6 karşılaşmada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet, 16. sırada bulunan Tokatspor, 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet, 17. sırada bulunan Kocaelispor ise 6 maçta 6 yenilgi aldı. Bir dönem Süper Lig'in güçlü takımlarından biri olan Kocaelispor, bu karşılaşmalarda ise ilginç bir istatistiğe imza attı. Hiç puanı bulunmayan yeşil-siyahlılar, 6 karşılaşmada kalesinde 32 gol görürken, rakip fileleri ise sadece 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 17 takımın tamamı galibiyet sevincini yaşadı. -Spor Toto 3. Lig- Üç ayrı grupta 48 takımın mücadele verdiği Spor Toto 3. Lig de ise 2 takım, taraftarlarına henüz galibiyet sevinci yaşatamadı. 1. Grup'ta 19. sırada bulunan Akçaabat Sebatspor, 10 maçta 10 mağlubiyet alırken, bu maçlarda 5 gol atıp, kalesinde de 30 gol gördü. 2. Grupta mücadele veren 19 takım da galibiyet sevincini sonraki haftalara bırakmadı. Bu gruptaki tüm takımların galibiyeti bulunuyor. 3. Grupta ise 19. sıradaki Çarşambaspor, oynadığı 9 maçta 4 beraberlik aldı, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Henüz galibiyetle tanışamayan Çarşambaspor da galibiyet sevincini yaşamak için diğer 7 takım gibi çaba harcıyor.