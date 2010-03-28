3 puan tek golle Fenerbahçe'nin

T24- Ligde zirveyi yakından ilgilendiren maçta ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe Ali Sami Yen'de oynan karşılaşmada gülen tara sarı lacivertliler oldu. Yorumculara göre temposu çok düşük ve heyacansız olan karşılamanın tek golü 70. dakikada Selçuk Şahin'den geldi. Fenerbahçe aldığı 3 puanla büyük avantaj sağlarken, galatasaray da şampiyonluk yarışında yara almış oldu.





Galatasaray henüz maçın başında gole yaklaştı. Başlama düdüğünün ardından gelişen atakta soldan ceza sahasına giren Mustafa'nın yerden içeri çevirdiği topa kimse dokunamadı.

8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Alex'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Vederson'un vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

10. dakikada Vederson sol çaprazdan kaleyi düşündü, sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

18. dakikada Alex'in ceza sahasına gönderdiği derin pasta Güiza topu ağlara gönderdi ama pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

27. dakikada soldan Giovani'nin dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Demirel yatarak topu kontrol etti.

32. dakikada Güiza'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta yerden seken top kaleci Leo Franco'da kaldı.

44. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde Giovani ve Andrea Santos arasında yaşanan ikili mücadele sonrası sarı-kırmızılılar penaltı bekledi, hakem devam dedi.

56. dakikada ilk oyuncu değişikliği Galatasaray'dan geldi. Mehmet Topal'ın yerine Arda Turan girdi.

57. dakikada Jo topu soldan penaltı noktasına doğru çıkardı, boş durumdaki Giovani'nin vuruşunda Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

69. dakikada Galatasaray'da Jo'nun yerine Milan Baros girdi, bir dakika sonra Fenerbahçe'nin golü geldi.

70. dakikada Selçuk'un 30 metreden yaptığı vuruşta Leo Franco'nun yatarak kontrol etmek istediği top önünde sekerek sol köşeden filelere gitti: 0-1.

84. dakikada Baros'un pasında Elano'nun ceza yayı gerisinden yaptığı sert vuruşta top yandan auta çıktı.

86. dakikada Elano'nun ceza sahası sağ çaprazına yaptığı ortayı önüne indiren Keita'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+1'de Sağdan yapılan ortaya ceza sahası çizgisine yakın bir yerde önüne indiren Keita'nın vuruşunda köşeye giden topu Volkan kornere çeldi.

90+4'te Giovani ceza sahası içinde Lugano ile girdiği mücadelede yerde kaldı, hakem penaltı itirazlarını dikkate almadı ve oyunu devam ettirdi.