3 puan savaşını Beşiktaş kazandı

T24

Beşiktaş, 90 artı 6. dakikada Egemen Korkmaz'ın kaydettiği golle Gaziantepspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.Bu galibiyetle siyah beyazlılar puanını 45'e çıkarırken, yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. Sahadan eli boş ayrılan Gaziantepspor ise 23 puanda kaldı.Oyuncu değiştirme haklarının tümünü kullanan Gaziantepspor, maçın son 15 dakikasını sakatlanan kalecisi ile tamamladı.Beşiktaş sahaya Cenk Gönen, Ekrem Dağ, İbrahim Toraman, Egemen Korkmaz, Tanju Kayhan, Simao, Ernst, Veli Kavlak, Fernandes, Edu ve Almeida ilk 11’i ile çıktı. Gaziantepspor ise iMahmut Bezgin, Elyasa Süme, Kerim Zengin, Bekir Ozan Has, Cenk Tosun, Dany, Şenol Can, Serdar Kurtuluş, Sosa, Sapara ve Popov ilk 11’i ile sahada yer aldı.Yenilmezlik serisini 15 maça taşımak isteyen Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başladı. Özellikle Simao ile sol kanattan Gaziantepspor kalesine etkili gelen siyah beyazlılar, Almedia ile bu pozisyonları değerlendirmeyi başaramadı.Gaziantepspor’da Kerim Zengin, henüz 8. Dakikada sakatlanarak yerini Orhan Gülle’ye bırak zorunda kaldı. Kendi sahasından hızlı çıkarak Beşiktaş’ın kalesinde gol arayan konuk ekip, zaman zaman önemli fırsatlar yakalasa da skoru değiştiremedi.Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlarken, siyah beyazlıların savunmada verdiği boşluğu iyi değerlendiren Gaziantepspor, 41. dakikada Elyasa’nın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.Gaziantepspor’da Sosa’nın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Elyasa, kaleci Cenk’in bakışları arasında topu Gaziantepspor ağlarına gönderdi: 0-1. İlk devrenin kalan bölümünde başka gol olmazken, kırmızı siyahlılar soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.Seyircisi önünde puan kaybetmek istemeyen Beşiktaş, ikinci devreye rakip sahada baskı yaparak başladı. Siyah beyazlıların golü bulması da fazla uzun sürmedi. 47. dakikada sahneye çıkan Almeida, kafa vuruşuyla kaleci Mahmut’u mağlup etti ve skora 1-1 eşitlik getirdi. Sol kanattan Simao’nun yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Almeida, çok rahat bir pozisyonda yaptığı kafa vuruşuyla topu Gaziantepspor ağlarına gönderdi: 1-1.Siyah beyazlılar ikinci gol için rakip kaleye yüklenmeye devam ederken, Gaziantepspor da kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. 67. dakikada Beşiktaş’ın savunmada verdiği boşluğu çok iyi değerlendiren konuk ekip, Ismael Sosa’nın kaydettiği golle yeniden öne geçti: 1-2.Kalan sürede Beşiktaş bütün hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. Oyunu Gaziantepspor sahasına yıkan siyah beyazlılar, 86. dakikada Almeida ile skora yeniden denge getirdi: 2-2. Sol kanattan Fernandes’in yaptığı ortayla topla buluşan Almeida, kaleciyi birkez daha mağlup ederek skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmanın 90 artı 6. dakikasında sahneye çıkan Egemen Korkmaz, Gaziantepspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu kırmızı siyahlıların ağlarına yollayarak takımını 3-2 öne geçirdi.Kalan sürede başka gol olmazken, Beşiktaş sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.