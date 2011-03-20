-3 PUAN ESKİŞEHİRSPOR'UN ESKİŞEHİR (A.A) - 20.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi. 57. dakikada Karabükspor atağında Şenol'un ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Ivesa topu güçlükle kontrol etti. 64. dakikada Kardemir Karabükspor ceza sahası içindeki karambolde top Eskişehirsporlu Sezgin'in önünde kaldı. Sezgin'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı. 73. dakikada Serdar'ın sağ taraftan attığı arapasta Batuhan topla buluştu. Batuhan'ın vuruşunda kaleci Tomic tehlikeyi önledi. 74. dakikada Volkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Sezer topa kafayla vurdu. Sezer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. 90. dakikada Bülent Kocabey'in Eskişehirspor ceza sahası içine doğru yaptığı ortada Bülent Bal topa kafayla vurdu. Kaleci Ivesa topu güçlükle kornere çeldi. Eskişehirspor, maçı 1-0 kazandı. İkinci yarıyla birlikte başlayan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle açık tribündeki taraftarlar ''açığın üstünü kapatmayan utansın'' ve ''yönetim açığa'' tezahüratı yaptı. Stat: Atatürk Hakemler: Serkan Çınar xxx, Süleyman Özay xxx, Arkın Akgül xxx Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin x, Volkan xx, Nadareviç xx, Diego x, Pele x, Doğa xx, Erkan xx (Dk. 74 Veysel x), Sezer xxx, Burhan x (Dk. 69 Batuhan x), Ümit xx (Dk. 61 Serdar x) Kardemir Karabükspor: Tomic x, Birol x, Hakan Özmert xx (Dk. 46 Yasin x), Cernat x, Deumi x, Bülent Bal x, Coelho x (Dk. 46 Şenol x), Seric x, İlhan xx, Hakan Söyler xx (Dk. 74 Bülent Kocabey x), Angelov x Gol: Dk. 33 Deumi (kendi kalesine) Sarı kartlar: Dk. 4 Seric, Dk. 47 Bülent Bal (Kardemir Karabükspor)