-3 puan 3 golle geldi SİVAS (A.A) - 25.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup etti. 4. dakikada gelişen Sivasspor atağında, sağ kanatta Uğur'un pasıyla topla buluşan Eneramo'nun ceza alanı içerisinde yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 21. dakikada Batalla'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, kaleci Atilla topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 33. dakikada Mehmet Nas'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa ceza alanı içerisinde Eneramo'nun yakın mesafeden gelişine sert vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. 35. dakikada Sivasspor ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Sestak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Atilla'da kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. -İkinci yarı- 46. dakikada Sivasspor'un ilk golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Grosicki'nin kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Eneramo, rakibinden önce topa dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 58. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Mehmet Nas'ın Sivasspor yarı alanından gönderdiği uzun pasa hareketlenen Grosicki, rakip ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlağı kontrol etti. Rakiplerinden sıyrılan Grosicki, topu Mehmet Nas'a aktardı. Mehmet'in ceza alanı çizgisi yakınlarından yerden sert vuruşunda, kaleci Carson topu çeldi. Carson'dan dönen topu, Rasmussen kafayla filelere gönderdi: 2-0 73. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Sivasspor ceza alanı içerisinde kazanılan serbest atışı kullanan kaleci Atilla'nın rakip kaleye doğru gönderdiği topu, Ömer Erdoğan kaleci Carson'a bıraktı. Kaleci Carson'dan önce araya girerek kafayla topu filelere gönderen Danimarkalı forvet Rasmussen, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0 Ev sahibi Sivasspor, maçtan 3-0 galip ayrıldı ve Ankaragücü galibiyetinin ardından bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Sivasspor, puanını 6'ya yükseltti. Beşiktaş'ın ardından Sivasspor'a da yenilen Bursaspor ise 6 puanda kaldı. Sivassporlu futbolcular, galibiyetin sevincini taraftarıyla paylaşırken, maraton tribününde maçı izleyen Sivassporlu taraftarlar, devre arasında yaptıkları tezahüratlarla, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevinde tutuklu bulunan kulüp başkanları Mecnun Otyakmaz'a destek verdi. Destek tezahüratları yapan taraftarların olduğu bölümde, başkan Otyakmaz'ın da posteri açıldı.