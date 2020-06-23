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Spor

3 PSG'li futbolcu daha önce Koronavirüs'e yakalanmış

İsmi açıklanmayan futbolcuların antrenmanlara devam ettiği kaydedildi

23 Haziran 2020 22:25

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcunun daha önce yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı tespit edildi.  

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucunda 3 futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin önceden virüsü taşıdığı saptandı.

Karantina sürecinde Covid-19 semptomları gösteren ve şu anda hastalığı taşımayan bu isimlerin antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri PSG şampiyon ilan edilmişti.

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