3 polis şehit olmuştu; sanık avukatı, IŞİD'liye rahmet diledi!

Gaziantep'te IŞİD'in İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik düzenlediği, 3 polisin şehit olduğu saldırının davasında 39 kişi tahliye edildi. Nesibe Durmaz, Yusuf Çulha ve Ahmet Çelebi Dayan’ın avukatı Orhan Şahin duruşmada, “1 Mayıs’ta Gaziantep Emniyeti’ne yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, ‘canlı bomba’ olarak tabir edilen kişiye ise, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Salonda yükselen tepkiler üzerine savunmasına devam eden Şahin, selefilik kavramının kişilerin tutuklanması için yeterli olmayacağını dile getirdi.

Birgün'de yer alan habere gör duruşmada Suruç ve 10 Ekim Ankara Garı saldırısının planlayıcısı olarak bilinen canlı bomba Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz da tahliye oldu. Antep Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bombalı araçlı saldırıdan 19 gün sonra 19 Mayıs 2016 tarihinde Şehitkamil ilçesinde bir eve yapılan operasyonda “IŞİD’in Türkiye emiri” olduğu açıklanan Yunus Durmaz kendini patlatmış, evde bulunan eşi Nesibe Durmaz polislerce gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz’ın da aralarında olduğu 39 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, aralarında Yunus Durmaz’ın kardeşi Hacı Ali Durmaz’ın da bulunduğu 21 sanığın ise tutukluğunun devamına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Yunus Durmaz’ın kardeşi Hacı Ali Durmaz’ın avukatı da müdafilikten çekildi. Hacı Ali Durmaz yeni avukat tutacağını ifade etti.

Avukattan IŞİD’ciye rahmet

Nesibe Durmaz, Yusuf Çulha ve Ahmet Çelebi Dayan’ın avukatı Orhan Şahin, “1 Mayıs’ta Gaziantep Emniyeti’ne yapılan saldırıda hayatına kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, ‘canlı bomba’ olarak tabir edilen kişiye ise, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Salonda yükselen tepkiler üzerine savunmasına devam eden Şahin, selefilik kavramının kişilerin tutuklanması için yeterli olmayacağını dile getirerek, “Bu kişiler ‘Ben IŞİD’i seviyorum, IŞİD’e sempati duyuyorum’ dese bile bu insanların mahkumiyetine sebep olamaz” diyerek müdafaasını yaptığı sanıkların tahliyesini istedi.

"Söz mü verildi?"

Diyarbakır’da başlatılan Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde konuşan Baydemir, Diyarbakır Mitingi’ne yönelik bombalı saldırının sanıklarından Burhan Gök’ün ardından Gaziantep’te görülen IŞİD davasında 60 sanıktan 39’unun “adli kontrol” şartıyla tahliye edilmesine tepki gösterdi. HDP Sözcüsü Baydemir şunları söyledi:



“Bu kentte 5 Haziran mitingine saldırıldı. Diyarbakır saldırısının birinci derece sanıklarından biri tahliye edildi. Hücre evi baskını sırasında 2 polis hayatını yitirdi. O evdeki mühimmat yakalandı ve o mühimmatın üzerinde parmak izi olan sanıklar tahliye edildi. Antep saldırısı sanıklarından da 38’i tahliye edildi. IŞİD sanıkları teker teker tahliye ediliyor. Acaba bu sanıklara bir söz mü verildi? Açıkla hükümet. Bir pazarlık mı var? Devletin herhangi bir erki IŞİD’le görüşüyor mu? Yapmıyorlarsa bu tahliyeler neden? Parmak izi var parmak izi. Onlar tahliye ediliyor ama Demirtaşlar, Ahmet Şıklar tutuklu. Taşlar bağlanıyor itler salınıyor. Taşlar bağlı kaldığı sürece adalet tecelli edemeyecek.”