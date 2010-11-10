-3 POLİS MEMURU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 10.11.2010 - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, bayram tatili için memleketleri Kahramanmaraş'a gelen 3 polis memuru hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Osmaniye karayolunun 27 kilometresinde, Veli Aktaş'ın kullandığı 46 KP 696 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Öztürk idaresindeki 02 HR 055 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Veli Aktaş ile beraberindeki Fahri Taşır ve Şahin Çatalyol olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü Hasan Hüseyin Öztürk ise Türkoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Aktaş, Taşır ve Çatalyol'un polis memuru olduğu, İstanbul'da görev yaptıkları ve bayram tatili için memleketleri Kahramanmaraş'a geldikleri öğrenildi.