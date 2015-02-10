3 partinin seçim kampanyalarını çalışan Sanver: Yolsuzluk seçmeni etkilemiyor!

2007’de AKP, CHP ve MHP’nin seçim kampanyalarını iki ciltlik bir doktora tezine dönüştüren siyasal iletişim uzmanı Gülfem Saydan Sanver, “Bizim seçmen Latin Amerika seçmeniyle aynı özellikleri gösteriyor. Orada da yolsuzluk iddiaları seçmenin oy verme motivasyonunu etkilemiyor” dedi. Sanver, Türkiye’de seçmenlerin yolsuzluktan etkilenmemesini, “Çünkü ya inanmıyor ya da kendi ekonomik durumu etkilenmediği sürece ilgilenmiyor” sözleriyle açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Gila Benmayor’a konuşan Sanver, "Meydanlarda yolsuzluk iddialarını sürekli tekrarlamak yerine doğru ekonomik söylem oluşturmak daha önemli. Çünkü seçmen kendi geleceği için, kendi umudu için oy veriyor" görüşünü dile getirdi.

Gila Benmayor’un Hürriyet gazetesinin bugünkü (10 Şubat 2015) nüshasında yayımlanan, “Yolsuzluk seçmeni ilgilendirmiyor” başlıklı yazısı şöyle:

‘Yolsuzluk seçmeni ilgilendirmiyor’

Haziran seçimlerine adaylık için iktidar partisinden peş peşe istifaların geldiği, "Şeffaflık Paketi"nin de rafa kaldırıldığını öğrendiğimiz günlerde Sanver ile buluştuk.

Sanver, 2007 yılında sahada izlediği AKP, CHP ve MHP'nin seçim kampanyalarını iki ciltlik bir doktora tezine dönüştürmüş.

Bunun için tam altı yıl uğraşmış.

Henüz Türkçeye çevrilmemiş olan kitabında, partilerin şarkılarından, gazetelere verdikleri ilanlara, gönüllülerin nasıl motive olduklarına kadar sayısız şeyi mercek altına almış.

Mesela AKP'nin seçim şarkılarının CHP'nin şarkılarına göre çok daha eğlenceli, gazete ilanlarında kullandığı dilin ise daha anlaşılır olduğu ortaya çıkmış.

Merkezi ABD'de olan "Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği"nin yönetim kurulunda.

2009 yerel seçimlerinden beri Sarıyer'in CHP Belediye Başkanı Şükrü Genç ile çalışıyor.

Genç'in 2009 yılında 55 bin, 2014 yılında ise 110 bin oy almasının arkasındaki isim.

30 Mart 2014 seçimlerine iki yıl öncesinden hazırlanmaya başladıklarını anlatıyor.

Haziran seçimleri kapıda ve muhalefette bir hazırlık var mı?

Aday adaylarını duydunuz mu?

Bu yüzden yıllar öncesi bir siyasi danışmanın önemini kavrayan ve bugüne kadar onunla çalışmaya devam eden Şükrü Genç'i kutluyorum.

Sanver, 30 Mart öncesi Sarıyer'de bir saha çalışması yaparak 17 Aralık yolsuzluk iddialarının seçmeni etkileyip etkilemediğini araştırmış.

İşte bu araştırmada yolsuzluğun seçmeni ilgilendirmediği ortaya çıkmış.

" Bizim seçmen Latin Amerika seçmeniyle aynı özellikleri gösteriyor. Orada da yolsuzluk iddiaları seçmenin oy verme motivasyonunu etkilemiyor" diyor.

Neden?

"Çünkü ya inanmıyor ya da kendi ekonomik durumu etkilenmediği sürece ilgilenmiyor".

Peki seçmeni ne etkiliyor?

Kentsel dönüşüm, yeşil alan, eğitim gibi günlük yaşamında olan şeyler.

Sanver'in siyasi kampanyalar için şu mesajının altını çizelim:

"Meydanlarda yolsuzluk iddialarını sürekli tekrarlamak yerine doğru ekonomik söylem oluşturmak daha önemli. Çünkü seçmen kendi geleceği için, kendi umudu için oy veriyor".

Şu çok net:

Meydanlarda "negatif kampanya" değil geleceği yönelik umut söylemleri kazandırıyor.

Yani muhalefet partilerinin yaptıklarının tam tersi.

Sarıyer'de belediye başkanının iki kez üst üste hem de oylarını katlayarak seçilmiş olmasını sağlayan Sanver'in bu mesajı yerine ulaşır mı?

Obama'nın 'dijital gurusu' İstanbul'a geliyor

DR. Gülfem Saydan Sanver aynı zamanda Element Strateji Yönetimi ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu.

Bu şapkasıyla önümüzdeki 6 Mart tarihinde İstanbul'da, seçim kampanyalarına dikkat çekmek için "Hedef Kitle" başlığı altında bir konferansı düzenliyor.

Konferansta seçim kampanyalarında kullanılan iletişim stratejilerini anlatacak isimlerden biri Obama'nın 2012 başkanlık seçimlerinde Dijital Kampanya Direktörü Teddy Goff.

Obama'nın "dijital gurusu" diye bilinen Teddy Goff, Time Dergisi tarafından 2013 yılında "Dünyayı Değiştiren 30 Yaşın Altındaki 30 Kişi" arasında gösterilmişti.

Obama'nın kampanyası için 700 milyon dolara yakın bağış toplamayı başaran Goff, Facebook'ta 45 milyon, Twitter da ise 33 milyon takipçi toplamıştı.

"Hedef Kitle" konferansı için İstanbul'a gelecek olan bir başka isim ise yine Obama seçim kampanyasının Ulusal Saha Direktörü Jeremy Bird.

Bird ABD seçim tarihinin en büyük gönüllü ordusunu kurmayı başarmıştı.