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3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı kazada yaralandı

Erzincan'da, 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Ergüder Toptaş ile eşini taşıyan makam aracı, bir otomobille çarpıştı.

11 Haziran 2011 03:00

T24- Erzincan'da, 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Ergüder Toptaş ile eşini taşıyan makam aracı, bir otomobille çarpıştı. Kazada, Tümgeneral Toptaş, eşi ve makam şoförü yaralandı.




AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halil A. yönetimindeki 24 AZ 749 plakalı otomobil, Ordu Caddesi mevkisinde, 3. Ordu Komutanlığı Subay Orduevi'ne giriş yapmak üzere olan, 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Toptaş ile eşi Betül Toptaş'ın bulunduğu resmi plakalı makam aracına çarptı.

Kazada, Tümgeneral Toptaş, eşi Betül Toptaş ve kimliği henüz bilinmeyen makam otomobilinin asker sürücüsü yaralandı.

Erzincan Askeri Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman'ın, kazanın ardından Erzincan Askeri Hastanesine giderek, yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

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