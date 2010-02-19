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3. Ordu Komutanı İstanbul'da ifade verebilir

3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk hakkında hazırlanan "şüpheli" dosyası İstanbul'a yollandı.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Erzincan'daki Ergenekon soruşturması kapsamında 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk hakkında hazırlanan "şüpheli" dosyası İstanbul'a yollanmasıyla Orgeneral Berk'in ifadesinin İstanbul'da alınması ihtimali ortaya çıktı. CNN Türk'te yayınlanan "Medya Mahallesi" programına katılan Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, Genelkurmay Başkanlığı'nın dosyaların İstanbul'a gitme kararına itiraz edeceğini, bu itiraz sonuçlanana kadar da Orgeneral Berk'in ifade vermeyeceğini söyledi.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 17 şubat tarihinde özel yetkilerini elinden aldığı Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın yürüttüğü, 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'le ilgili soruşturma dosyalarının İstanbul'a gönderilmesi nedeniyle, Orgeneral Berk'in  İstanbul'da ifade verme ihtimali gündeme geldi. Orgeneral Berk’i gerektiği taktirde Ergenekon savcıları sorgulayacak.

Orgeneral Berk, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun tutuklanmasıyla ilgili olarak Savcı Osman Şanal tarafından 2 kez ifadesi alınmak için çağrılmıştı.

'Saldıray Komutan İstanbul'a ifadeye gitmeyecek'

Milliyet Gazetesi yazarı Fikret Bila Komutan'ın İstanbul'a ifadeye gitmeyeceğini söyledi.
 
CNN Türk'te yayınlanan "Medya mahallesi" programına katılan Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'nın adlığı bilgilere göre Orgeneral Berk ifade vermeye gitmeyecek:

"Genelkurmay Başkanı dosyaların İstanbul'a gitme kararına itiraz edecek. Bunun nedeni ise askeri bölümde olan kişiler askeri savcıda sorgulanabilir kararı. Dolayısıyla bu itiraz sonuçlanıncaya kadar Erzincan’daki 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ne İstanbul'da ne Erzurum'da sivil savcılara ifade vermeyecek."

Orgeneral Berk 2 kez ifadeye çağrılmıştı

Hâkimler ve Savcılar yüksek Kurulu tarafından yetkileri elinden alınan Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal, Ergenekon soruşturması kapsamında 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk’i daha önce iki kez ifadeye çağırmıştı.

3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'e 26 Şubat'a kadar süre verilmişti.

Şanal, yetkileri alınmadan önce Erzincan’daki soruşturma dosyasını İstanbul’a göndermişti.

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