3 öğretim görevlisinde intihal ortaklığı

T24 - Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ziya Güvenç, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ergün Kasap ve Aksaray Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Halil İbrahim Dursun’un ortak imzasıyla uluslararası bir dergide yayımlanan bilimsel bir makalede bilimsel hırsızlık (intihal) yapıldığı ortaya çıktı. Rektör Prof. Güvenç, makalede yardım ettiği Dursun’un kendisini kandırdığını savundu. Güvenç’ten mektupla özür dileyen Dursun, durumun İngilizce bilgisinin yetersiz olması ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını belirtti. Aksaray Üniversitesi tarafından açılan soruşturmada Dursun’un suçlu bulunduğu belirtildi.



Cumhuriyet'in haberine göre; uluslararası bilimsel bir dergi olan “Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation”ın Mayıs 2010 sayısında Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Güvenç, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kasap ve Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dursun’un ortak imzasıyla bilimsel bir makale yayımlandı.



“A Simple Analytical EAM Model For Some BCC Metals” adıyla yayımlanan makalede 1996’da Almanya’da yayımlanan başka bir makaleden intihal yapıldığının tespit edilmesi üzerine, derginin Kasım 2011 sayısında makalenin geri çekildiği duyuruldu. Söz konusu makalenin özet bölümünden kaynakçasına kadar 1996’da yayımlanan başka bir makaleden büyük oranda intihal yapıldığı belirlendi.

Mektupla intihali kabul etti



Kendi imzasının da yer aldığı makalede intihal yapıldığını Ocak 2011’de fark ettiğini belirten Prof. Güvenç, Dursun’a yardım etmek istediğini, söz konusu makalede intihal yapıldığını bilmediğini savundu. İntihal yapılan makalenin yayımlanmasının ardından Aksaray Üniversitesi’nde “yardımcı doçent” kadrosuna atanan Dursun, olayın anlaşılmasının ardından Prof. Güvenç ve uluslararası bilimsel derginin editörlerine birer mektup yazarak intihal yaptığını kabul etti.



Dursun, Güvenç’e gönderdiği mektubunda, makaledeki intihal olarak nitelendirilebilecek hataları içeren ifadeleri İngilizce bilgisinin zayıflığı nedeniyle yaptığını belirterek “Makaledeki ifadeleri daha önce yayımlanmış bir makaleden alıntı suretiyle kullandığımı sizden saklamış olmamın derin üzüntüsünü yaşıyorum” dedi.



Yaptığı işin intihal olacağını düşünemediğini savunan Dursun, “Bunun ilk uluslararası makalem olduğunu ve yetersiz İngilizcemle birlikte bu işteki tecrübesizliğimi siz de biliyorsunuz” görüşünü ifade etti.

Dursun suçlu bulundu



Prof. Güvenç, 16 Mayıs 2011 tarihinde Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Mustafa Acar’a konu hakkında soruşturma açılması istemiyle bir yazı gönderdi. Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Acar, 23 Mayıs 2011 tarihinde konuyla ilgili gerekli incelemenin yapıldığını ve işlemlerin başlatıldığını bildirdi.



Soruşturma sonucunda Dursun’un suçlu bulunduğu, dergi editörlerine ve Güvenç’e gönderdiği özür mektuplarına vurgu yapıldığı belirtildi. Soruşturmayla ilgili bilgi almak için aradığımız Aksaray Üniversitesi Rektörü Acar, telefonlarımıza yanıt vermedi.

‘Aklımın ucundan bile geçmedi’



Rektör Prof. Güvenç, Dursun’un makalesi üzerinde 3 ay çalıştığını belirterek “Aklımın ucundan bile ondan şüphelenmek geçmedi. 1996 yılında yayımlanan bir makaleden İngilizce bilmediği için yüzde 70-80 oranında cümleleri alıp koymuş. Bunu benden sakladı” görüşünü savundu.



İlk makalesinde intihal yaptığının ortaya çıkmasının ardından Dursun’un kendi ismini izinsiz kullanarak kullandığı toplam 3 farklı makalenin yayımlanmasını durdurduğunu dile getiren Güvenç, “Ben yardım ettim, başıma bu geldi. Soruşturmanın sonucunda benim suçlu olduğum belirtilirse, ben derhal mesleğimi bırakıp gidip bir köye yerleşeceğim. İnsanlara yardım etmekten bu duruma düştüğüm için son derece üzgünüm” diye konuştu.



