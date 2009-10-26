3 NATO helikopteri düştü: 14 ölü

Afganistan'da meydana gelen helikopter kazalarında sivil ve asker 14 Amerikalının öldüğü bildirildi.



Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, sabah iki helikopterinin çarpıştığı kazada 4 Amerikan askerinin ölmesinin ardından, ülkenin batısında bir helikopterin düşmesi sonucu 3'ü sivil, 7'si asker 10 Amerikalının öldüğü belirtildi.



Açıklamada, düşen helikopterde 12 Amerikalı ile 14 Afganın da yaralandığı kaydedildi.



Amerikalı yetkililer, helikopterlerin çarpıştığı olayın, "düşman ateşi" nedeniyle meydana geldiğinin sanılmadığını söyledi.



Taliban: Biz düşürdük



Taliban ise Afganistan'ın kuzeybatısındaki Bagdiş vilayetinde bir helikopter düşürdüğünü ileri sürdü. Taliban'ın düşürdüğünü belirttiği helikopterle Amerikan ordusunun açıklamasında düştüğü ifade edilen helikopterin aynı olup olmadığı ise henüz açıklığa kavuşmadı.