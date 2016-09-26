3 müzisyen Kürtçe türkü söyledikleri için gözaltına alındı!

Tunceli’nin Pertek ilçesinde Grup Çığlık Orkestra üyesi 3 müzisyen, düğünde söyledikleri Kürtçe türküler sebebiyle gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Pertek'teki Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan Hıdır Demir Parkı'nda bulunan salondaki bir düğünde dün gece Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen Grup Çığlık Orkestra ekibinin solisti Hıdır Taş ve grubun diğer üyeleri Sinan Taş ile Birol Bulut, davetlilerin gitmesinden sonra gelen sivil polisler tarafından 'terör örgütü propagandası' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Müzisyenler, Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülerek sorguya alındı. Pertek Cumhuriyet savcısının talimatı ile Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan müzisyenlere okudukları ve 'PKK propagandası içerdiği' öne sürülen birçok Kürtçe türkü ile ilgili soru yönetildiği belirtildi.

Grup üyelerinin suçlamaları kabul etmedikleri, istek üzerine türkü ve şarkı okuduklarını söyledikleri bildirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişinin akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.