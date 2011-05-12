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3 MUVAZZAF ASKER TUTUKLANDI  İSTANBUL (A.A)

12 Mayıs 2011 21:37

-3 MUVAZZAF ASKER TUTUKLANDI  İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen belgelere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye gelen 3 muvazzaf asker tutuklandı.  Savcılığın daveti üzerine Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen 3 muvazzaf asker, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar sorgulandı.  Nöbetçi mahkeme, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki albay ve bir binbaşının tutuklanmasına karar verdi. 

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