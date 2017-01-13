3 muhtar sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden alındı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 mahalle muhtarı, sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar gerekçe gösterilerek Bismil Kaymakamı tarafından görevden alındı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Esentepe Mahallesi Muhtarı Alaattin Tekin, Altıok Mahallesi Muhtarı Mürsel Zorooğlu ve Sanayi Mahallesi Muhtarı Mehmet Bayındır, 5 Kasım 2016 tarihinde Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çağrılarak, yaptıkları paylaşımlar nedeniyle ifadeleri alındı.

İfadeye giden Tekin’e, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar soruldu. Tekin’e emniyette sosyal medyada 3 yıl önce kaybettiği 70 yaşındaki annesi Cevahir Tekin’i boynunda yeşil, kırmızı, sarı fularlı ve zafer işaretli fotoğrafı, Rojava’da çekilmiş bir fotoğraf ve Kuran-ı Kerim okuyan bir peşmergenin fotoğrafını ne maksatla paylaştığı soruldu. Emniyetteki soruşturma sonrasında 9 Ocak’ta Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç tarafından Tekin ve diğer iki muhtar hakkında sosyal medya paylaşımları “örgüt propagandası” sayılarak, görevden alındı. Muhtarların yerine azalar atandı.

Demirtaş fotoğrafı...

Yaklaşık 10 yıldır Sanayi Mahallesi Muhtarlığı yapan Mehmet Bayındır’a da emniyette benzer paylaşımlar soruldu. Bayındır’ın da Abdullah Beğik’in (Mele Abdullaye Tımoki) PKK lideri Abdullah Öcalan ile çektiği fotoğraf ve profil fotoğrafı olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı soruldu. Bu paylaşımlar sonrasında görevine son verilen Bayındır, çoğu paylaşımlarının çözüm süreci dönemine ait olduğunu ve bunların suç olmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Bismil Kaymakamlığı’ndan çağrılan muhtarlara Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü soruşturma sonucunda, “Belirtilen kişiler hakkında yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda ‘Örgüt propagandası’ yaptıkları tespit edilen muhtarların görevine son verilmesine; iş ve işlemlerin aksamaması, vatandaşların mağdur olmaması için Esentepe Mahalle Muhtarlığı’na aza İsmail Nergiz, Altıok Mahalle Muhtarlığı’na aza Hamdullah Balta, Sanayi Mahalle Muhtarlığı’na aza Şakir Yıldırım görevlendirilmiştir” denildi.