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3 MİT mensubu gözaltına alındı

Erzincan'da Ergenekon soruşturması kapsamında MİT Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 3 MİT görevlisi gözaltına alındı.

05 Aralık 2009 02:00

T24 - Erzincan'da Ergenekon soruşturması kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 3 MİT görevlisi gözaltına alındı.

Erzurum  özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın talimatıyla gözaltına alınan 3 MİT mensubu Erzurum'a görütüldü.

Dün Erzurum'dan Erzincan'a gelen özel yetkili Cumhuriyet Savcısı, polislerle birlikte Ordu caddesindeki MİT binasına gitti.

MİT Müdürü Ş.D. ve 2 MİT görevlisi gözaltına alınırken, MİT mensuplarının işyeri ve evlerinde arama yapıldı.

3 MİT görevlisi daha sonra Erzurum'a götürüldü.

Erzincan'da aynı soruşturma kapsamında 18 Kasım'da  İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Üsteğmen Ersin Ergut,  astsubay başçavuş Orhan Esirger tutuklanmıştı.

25 Kasım'da ise İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Nedim Ertan, Erzurum'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

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