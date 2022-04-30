"3 milyonluk tesisi 20 milyona satmaya çalışıyorlar" denilmişti, bilirkişi raporuna göre tesisin değeri 28 milyon lira!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar, operasyonu başlattım" diyerek konuyu gündeme getirdiği "Köfteci Yusuf" davasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve ona yakın olduğu iddia edilen isimlerin yargılanması sürüyor.

Kamuoyunda "Köfteci Yusuf'a çökme davası" olarak bilinen davada suç tarihi 24 Aralık 2019 olarak görülüyordu ve 19 sanığı bulunuyordu. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sedat Peker'in ismi sanık olarak geçmiyordu. Peker, iddia ve itiraflarına yer verdiği videolarda, İçişleri Bakanı Soylu'yu da hedef aldı. Bunun üzerine Peker'e yanıt veren Soylu, 19 Mayıs 2021'de katıldığı televizyon programında "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar, operasyonu başlattım" dedi. Bakan Soylu'nun sözlerinin ardından 21 Mayıs 2021'de hızla hazırlanan ek iddianame ile Sedat Peker'in ismi de sanıklar arasına girdi.

"3 milyonluk tesisi 20 milyona satmaya çalışıyorlar" iddiası

O dönem, Peker'e yakın olduğu iddia edilen sanıkların, piyasa değeri 3 milyon lira olan bir et tesisini, Köfteci Yusuf olarak bilinen Yusuf Akkaş'a 20 milyona satmaya çalıştığı ve dolaylı yoldan haksız kazanç elde etmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Bilirkişi: Suç tarihinde 20 milyon, rapor tarihinde 28 milyon değeri var

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Soylu'nun sözlerinin ardından kamuoyunun gözünü çevirdiği davada, dosyaya bilirkişi raporu girdi.

27 Ağustos 2021'de bilirkişiler Özgün Çiçek ve Kerem Fidan imzasıyla mahkemeye gönderilen raporda, "Suç tarihi olan 24 Aralık 2019'da tesisin piyasa değerinin 20 milyon 196 bin lira, raporun gönderildiği tarihte ise 28 milyon 394 bin lira olarak hesaplandığı" ifadeleri yer aldı.

Kendi avukatı değil barodan atanan avukat temsil etti

Öte yandan, Soylu'nun sözlerinin ardından hakkında hazırlanan iddianameyle birlikte "Köfteci Yusuf" davasında yargılanmaya başlanan Peker'e tebligat yapılmadı.

Tebligat yapılmadığı için kendi avukatıyla temsil edilemeyen Peker'e barodan avukat atandı. Barodan atanan avukat, 16 Kasım 2021'e kadar Peker'i savundu. Peker'in avukatı Ersan Barkın dosyaya müdahil olunca barodan atanan avukatın görevi sona erdi.

Köfteci Yusuf davası kırmızı bülten gerekçesi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı belirtilen Sedat Peker hakkında, Köfteci Yusuf davası gerekçe gösterilerek 1 Şubat 2022'de Interpol'den kırmızı bülten çıkartıldı.

Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirlikleri'ne yazı göndererek, Peker'in tutuklanmasını talep etti.