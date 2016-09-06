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Dünya

3 milyondan fazla Suudi kadının kimlik kartı yok

Suudi Arabistan'da 2004 yılına kadar kadınlara kimlik kartı verilmiyordu

06 Eylül 2016 01:07

Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada ülkede yaşayan 3 milyonun üzerinde kadının kimlik kartı olmadığını söylendi.

IFP'nin haberine göre, açıklamada kadınlar için kimlik kartı hazırlayacak özel yerler olmamasının sorunun "ana kaynaklarından biri" olduğu öne sürülürken, ülkede 2004'e kadar kadınlara hiç kimlik kartı verilmediği, kayıtlarının önce babalarının, evlenirlerse de eşlerinin kimliğine yapıldığı biliniyor.

Suudi Arabistan'ın dini yetkili Şeyh Abdülaziz bin Abdullah, kadınların yüzlerini göstermelerinin yasak olduğunu ve bu yüzden fotoğraflı kimlik kartları olamayacağını söylüyor.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'nın sorunu çözmek için kadınlara parmak izi kayıtlı kimlik kartları vermeyi planladığı belirtiliyor.

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