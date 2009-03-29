3 milyon seçmen taşıdı 100 milyon kazandı

Yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine giden 3 milyona yakın kişiden taşımacılığa 100 milyon TL aktığı tahmin ediliyor. Ulusoy Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, taşımacılıkta seçim hareketliliği yaşandığını belirterek, memleketinde oy kullanan yaklaşık 3 milyon kişinin yollara 100 milyon TL’lik harcama yapacağını söyledi.



Hürriyet gazetesinde yer alan bir habere göre, bugün gerçekleştirilen yerel seçimler için memleketine giden yaklaşık 3 milyon kişi, karayolu ve havayolu sektörünü hareketlendirdi. 3 milyon yolcunun memleketinde oy kullanmak için 100 milyon TL harcadığı tahmin ediliyor. Seçmenler için adaylar ve partiler de, 10 bine yakın otobüs, minibüs ve araç kiraladı.



Özetle seçim yolculuğu halka şöyle yansıdı:



- Seçmenlerin 800 bini otobüsü tercih etti



- 35 milyon seçmenden 3-5 milyonu memleketinde oy kullanıyor.



- 3 milyon seçmenin memleketine gitmesi 100 milyon TL’ye mal oldu.



- Adaylar seçmenler için 10 bine yakın otobüs, minibüs ve özel araç kiraladı.



- Seçmenlerin 800 bini tarifeli otobüsle, 160 bini havayoluyla, diğerleri de kiralık ve özel araçla seyahat edecek.



- Memleketine giden seçmenlerin çoğunu Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz kökenliler oluşturuyor.



2 milyon seçmen memleketinde



Ulusoy Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, oyunu memleketinde kullanan seçmenlerin taşımacılık sektörünü ciddi oranda hareketlendirdiğini söyledi. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren günlük yolcu sayılarında yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandığını belirten Yıldırım, "Seçimlerde 1 milyon 200 bini günübirlik, 800 bini ise tarifeli seferlerle ve 160 bini uçakla olmak üzere 3 milyona yakın seçmen memleketine giderek oy kullanıyor" dedi.



Yıldırım, yerel seçimler için otobüsle taşınan 800 bin yolcunun taşımacılara toplam 28 milyon lira ek gelir sağlayacağını kaydederek, şöyle konuştu: "Daha küçük ticari araçlar, kendi aracıyla oy kullanmaya gidenler ve uçak dahil edildiğinde yollarda harcanan rakam 100 milyon TL’ye çıkıyor. Anadolu’nun her yanında seçim hareketliliği yaşanıyor. Büyükşehirlerden seçmenler daha çok Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine giderek oy kullanıyor. Batıda çok hareketlilik yok. Kışın getirdiği durgunluğu seçimle gideriyoruz."



10 bin araç kiralanacak



Seçimin otobüs ve minibüs kiralamasını da artırdığına dikkat çeken Mustafa Yıldırım, Türkiye genelinde, uzun, orta ve kısa mesafeler için seçim nedeniyle günübirlik de dahil olmak üzere 10 bin otobüs ve minibüs kiralandığı tahmininde bulundu. Korsan taşıtların kullanıldığı uyarısında da bulunan Yıldırım, bu konuda denetimlerin artırılmasını istedi.



Gerekli tedbirleri aldık



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Rüştü Terzi ise, seçim için hareket halinde olan 3 milyona yakın insan için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Kış dönemi olduğu için seçimin artırdığı talebi karşılama gücüne sahibiz. Gerekli yerlere ek seferler koyuyoruz. Bu dönemde toplu kiralamalar da oluyor. Özellikle yöre dernekleri bu işte öncülük yapıyor. Taşımacılar olarak krizin etkisini seçimle hafiflettik. Kampanyalara da bir hayli kiralık otobüs verdik."



Uçaklarda yüzde 10’luk artış



Yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine giden seçmenlerin 160 bininin havayolunu kullandığı tahmin ediliyor. Türkiye Özel Sektör Havacılık Derneği (TÖSHİD) Genel Sekreteri Musa Alioğlu, seçim kampanyalarının sektörü hareketlendirdiğine değinerek, şu bilgileri verdi: "Memleketinde oy kullanacaklar satışları yüzde 10 artış getirdi. Oy için memlekete gidenlerin 3-5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu durum uçaklarda toplu alımları artırdı. Önceki seçimlerde toptan bir uçağın biletini alanlar vardı. Bu seçimlerde toptan uçak satın alma değil, daha çok 20-30 tane bilet toplu alındı."



