3 milyon nüfus, 'yıkılmış' sağlık sistemi, 153 solunum cihazı: İlk Covid-19 vakasından sonra İdlib'deki sağlık çalışanları 'felaket'ten korkuyor

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İdlib'deki sağlık çalışanları, birçok insanın sosyal mesafe önlemlerine uyamayacak şartlarda yaşadığı bölgede ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Covid-19'un daha çok yayılmış olmasından korkuyor. Bölgedeki sağlık çalışanlarının bir salgınla mücadele edecek kadar teçhizatı bulunmuyor.

Yerel yetkililer dün 30'lu yaşlarında Bab el-Hava Hastanesi'nde çalışan bir sağlık görevlisinde Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bu, bölgede tespit edilen ilk vaka oldu. Sağlık çalışanının testinin pozitif çıkmasının ardından hastane geçici olarak kapatıldı.

Sağlık çalışanının temasa geçtiği herkese test yapılacağı açıklandı. The Guardian, hastalığın bir sağlık çalışanında görülmesinin İdlib'de birden fazla vaka olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Suriye iç savaşının kilit noktası haline gelen İdlib'in 3 milyon kişilik nüfusunun 1.1 milyonu çadırlarda ve kulübelerde yaşıyor. Rusya ve Suriye'nin hava saldırılarının sonucunda bölgenin sağlık sistemi işlemez hale geldi.

İdlib'de sadece bir tane polimeraz zincir reaksiyonu testi makinesi bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü, İdlib'e süreç boyunca hiç test aleti göndermedi.

Bölge genelinde sadece 153 solunum makinesi ve 148 yatak bulunuyor.

İdlib'deki çoğu ailenin yeteri kadar yiyecek ve temiz suya erişimi olmadığını vurgulayarak olası bir salgının yıkıcı etkileri olabileceğine işaret eden Suriyeli Çocukları Kurtarma Derneği Direktörü Sonia Khush, "Şimdi hiç olmadığı kadar silahların susmasına ihtiyacımız var" dedi.

Daha önce birçok sağlık uzmanı İdolib ve Yemen gibi yıllardır savaş alanı haline gelmiş bölgelerde başlayacak büyük ölçekli bir salgının "felaket"e dönüşebileceğini ifade etmişti.