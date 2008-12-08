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Dünya

3 milyon Müslüman, 'hacı' oldu

Arafat vakfesini tamamladıktan sonra Müzdelife'de vakfe yapan hacı adayları, Mina'da şeytan taşlamadı

08 Aralık 2008 02:00

Arafat vakfesini tamamladıktan sonra Müzdelife'de vakfe yapan hacı adayları, Mina'da şeytan taşladı.

Arafat'a çıkarak gün boyu dua eden 3 milyondan fazla hacı adayı, daha sonra Müzdelife'ye geçti. Hacı adayları, buradan da ülkelerine göre kafileler halinde şeytan taşlama için düzenli bir şekilde Mina'ya geldi.

Olası bir izdihama karşı gerekli önlemlerin alındığı Mina'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, şeytan taşlama yerinin 4 kata çıkarılmış olması da önceki yıllarda meydana gelen sıkışıklığı önlüyor.

Alınan tedbirler kapsamında her ülkenin hacıları kafileler halinde şeytan taşlama görevlerini yerine getirdi.

Türk hacı adayları da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kafile sırasına göre belirli saatlerde Mina'ya gidiliyor. Şeytan taşlamanın ardından kurbanları kesilen adaylar ihramdan çıkarak hacı oluyor.

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