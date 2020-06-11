3 milyon kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı; İşsizlik Sigortası Fonu 133.2 milyardan 127.3 milyar TL'ye indi

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre Koronavirüs salgını sonrasında yoğun şekilde kullanılan kısa çalışma ödeneği ödemeleriyle gerilemesini sürdüren İşsizlik Sigortası Fonu, mayıs ayında 127,3 milyar liraya indi. Fonun Nisan ayı sonundaki varlığı 133 milyar 223 milyon TL düzeyindeydi.

3 milyon 91 bin kişiye kısa çalışma ödemesi

Mayıs ayında önceki dönemden devam edenler ile birlikte 530 bin kişiye işsizlik sigortası toplam 656 milyon 40 bin TL işsizlik sigortası ödemesi yapıldı.



Mayıs ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 3 milyon 91 bin kişi için yapılan kısa çalışma ödeme miktarı 5 milyar 155 milyon TL oldu.



Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerinde 1 milyon 358 bin kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda toplam 1 milyar 702 bin TL ödeme yapıldı.