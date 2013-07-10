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Ekonomi

3 milyon dolarını çalışanlarına dağıttı

Ünlü Rus milyarder Oleg Deripaska, bu yılki 3 milyon dolarlık bonus ödemelerini almayı reddederek çalışanlarını arasında dağıtılmasını istediğini açıkladı

10 Temmuz 2013 12:20

Aliminyum sektörünün devlerinden Rusal'ın CEO'su Rus milyarder Oleg Deripaska 3 milyon dolarlık bonus ödemesini çalışanlarına dağıtma kararı aldı.

Forbes Dergisi verilerine göre 8.5 milyar dolar servet sahibi olan Deripaska'nın 3 milyon dolarını çalışanları arasında pay etmesi çok da şaşılacak bir durum değil.

Ancak Rus milyarderin böyle bir karar almasındaki en önemli sebeplerden biri olarak, adının karıştığı rüşvet skandalı gösteriliyor.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Deripaska kısa bir süre önce rakipleri tarafından haraç kesme  ve rüşvet vermekle suçlanmıştı. Her ne kadar suçlamalarda gerçeklik payı olmadığı ortaya çıkmış olsa da Deripaska, 3 milyon dolarını çalışanlara dağıtarak zarar gören itibarını bir nebze de olsa tamir etmiş olacak.


Bunu yapan ilk CEO değil


Deripaska, çalışanları ile arasındaki gelir uçurumunu kapatmaya yönelik adım atan ilk CEO değil.

Geçtiğimiz yıl da teknoloji şirketi  Lenovo'nın CEO'su Yang Yuanqing, 3 milyon dolarlık bonus ödemesini bazı çalışanlarına dağıtmıştı.

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