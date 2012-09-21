3 milyon aday KPSS'ye girecek

Ortaöğretim ve ön lisans düzeyinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), yarın ve pazar günü yapılacak.

Sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce, 159 il ve ilçe merkezinde ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Yarın ön lisans için düzenlenecek sınav, Pazar günü ise ortaöğretim düzeyinde yapılacak.

Sınavlar saat 09.30'da başlayacak. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru için 120 dakika süre verilecek.

Sınava, ön lisans düzeyinde 743 bin 570, ortaöğretim düzeyinde ise 2 milyon 45 bin 962 aday olmak üzere toplam 2 milyon 789 bin 532 aday girecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, TC kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinebilecek.

Belgenin arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacak.

Nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında TC Kimlik Numarası, fotoğrafı veya soğuk damga bulunmadığı için sınava katılamayacak durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bazı Nüfus Müdürlükleri 23 Eylül Pazar günü saat 07.00-09.40 arası açık tutulacak.