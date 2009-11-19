3. mektup fail-i meçhul oldu

T24 - Devletin en üst kademesinin yanı sıra Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara da gönderildiği iddia edilen “3. ihbar mektubu”nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da ulaşmadığı ortaya çıktı.



Milliyet gazetesinin haberine göre devletin en üst kademesinin yanı sıra Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara da gönderildiği iddia edilen “3. ihbar mektubu”nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da ulaşmadığı öğrenildi.



Albay Dursun Çiçek’in hazırladığı iddia edilen “İrtica ile Mücadele Eylem Planı”nın altında bulunan imzayla ilgili tutuklanıp serbest bırakılmasından iki gün sonra yeni bir mektup ortaya çıktı. Mektubu yazan ve Genelkurmay Başkanlığı’nda bir personel olduğu izlenimi veren ihbarcı, planla ilgili Genelkurmay’daki 14 bilgisayarın hard disklerinde kelime taraması yapıldığını, ancak böyle bir belge bulunamadığını söyledi. İhbarcı, kaybolmasından korktuğu için Ergenekon savcılarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve muhalefet liderlerine de bu mektupla ekindeki CD’yi gönderdiğini ifade etti. Mektuptaki ifadeler ve ekindeki belgeler de son üç günde birçok gazetenin manşetlerinde yer aldı.



Basında manşet oldu



Ancak sırasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendilerine böyle bir mektubun ulaşmadığını bildirdi. Son olarak da dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerince yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları'na bir muhbir tarafından kaleme alındığı belirtilen “3. ihbar mektubu”nun gönderildiğine ilişkin haberler yer aldığı hatırlatıldı. Yetkililer, böyle bir belgenin gerek soruşturmayı yürüten savcılara, gerekse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın herhangi bir birimine ulaşmadığını bildirdi.