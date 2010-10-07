T24 LogoT24 Logo
Gündem

3 MADENCİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMA GÖNDERİLDİ EDİRNE (A.A)

07 Ekim 2010 11:33

-3 MADENCİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMA GÖNDERİLDİ EDİRNE (A.A) - 10.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca köyündeki kömür ocağında ölen maden işçilerinin cesetleri, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kale Madencilik Şirketine ait ocakta, 7 Temmuz Çarşamba günü ray döşenirken yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangın ve ardından oluşan göçükte mahsur kalan Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ın dün akşam çıkarılan cesetleri olayla ilgili soruşturma başlatan Keşan Cumhuriyet Savcılığınca, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedenleri belirlenecek olan maden işçilerinin cenazeleri, daha sonra ailelerine teslim edilecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24