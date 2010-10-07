-3 MADENCİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMA GÖNDERİLDİ EDİRNE (A.A) - 10.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca köyündeki kömür ocağında ölen maden işçilerinin cesetleri, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kale Madencilik Şirketine ait ocakta, 7 Temmuz Çarşamba günü ray döşenirken yapılan kaynaktan kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangın ve ardından oluşan göçükte mahsur kalan Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ın dün akşam çıkarılan cesetleri olayla ilgili soruşturma başlatan Keşan Cumhuriyet Savcılığınca, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedenleri belirlenecek olan maden işçilerinin cenazeleri, daha sonra ailelerine teslim edilecek.