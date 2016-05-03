3 lira çaldığı iddia edilen gence 8 yıl hapis cezası verildi

Diyarbakır'da 2015 yılında bir kişiye bıçak göstererek cebindeki 3 lirayı aldığı iddiasıyla Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 17 yaşındaki Ş.Y. 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Y.'nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu belirten mahkeme, cezayı 12 yıldan 8 yıla indirdi. Ceza oranında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, 20 liralık yargılama giderinin de Ş.Y.'den alınmasına karar verdi. Suçlamaları reddeden genç olay günü Diyarbakır'da değil Bingöl'de olduğunu söyledi. Gencin avukatı Serkan Polat Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itiraz başvurusu yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Felat Bozaslan’ın haberine göre, Diyarbakır'da 2015 yılında meydana gelen olayda sokakta yürüyen S.D.'nin yanına gelen 3 kişi, iddiaya göre bıçak göstererek cebindeki 3 lirayı aldı. Olaydan sonra polise başvuran mağdurun şikayeti üzerine, şüpheli olarak 17 yaşındaki Ş.Y. gözaltına alındı. Teşhis işleminin ardından Ş.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, soruşturmayı yürüten savcının hazırladığı iddianemede şüpheli Ş.Y. hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

“Olay günü Bingöl’deydim”

İddianamenin kabulünün ardından Ş.Y.'nin tutuksuz yargılaması Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davanın ilk duruşmasında ifadesi alınan Ş.Y., suçlamaları reddederek olay günü Diyarbakır'da bile olmadığını, Bingöl'de olduğunu söyledi. Davanın son celsesinde esas hakkında görüşünü açıklayan savcı sanık Ş.Y.'nin, olay günü yanında bulunan ve kimliği tespit edilemeyen kişilerle birlikte mağdur S.D.'nin yanına geldiğini ve elindeki bıçağı gösterip tehdit ederek "Paran var mı" diye sorduğunu iddia edildi. Sanığın, parasının olmadığını söyleyen mağdurun ceplerini yoklayıp, bulduğu 3 lirayı alarak olay yerinden uzaklaştığını kaydeden savcı, Ş.Y.'nin bu şekilde 'Nitelikli yağma' suçunu işlediğine hükmetti. Ş.Y.'nin 10 yıl hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, hükümle birlikte tutuklanmasına da karar verilmesini talep etti.

Yaş indirimi verildi

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme, Ş.Y.'nin 'Birden fazla kişi ile birlikte geceleyin 'bıçakla yağma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ş.Y.'nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu belirten mahkeme, cezanın 8 yıla indirilmesine hükmetti. Ceza oranında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, Ş.Y.'nin tutuklanmasına da karar verdi. Mahkeme 20 liralık yargılama giderinin de Ş.Y.'den alınmasına karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Ş.Y. tutuklanarak Diyarbakır E tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, avukatı Serkan Polat Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itiraz başvurusu yaptı. 3 lira için 8 yıl ceza verilemeyeceğini, kararın Yargıtay'da bozulacağını savunarak müvekkilinin tahliyesini istedi.