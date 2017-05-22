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Spor

3. Lig'de play-off finalistleri belli oldu

Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde oynanan ikinci karşılaşmaların ardından rakiplerini eleyen Silivrispor ile Erbaaspor finale yükseldi

22 Mayıs 2017 23:00

Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde oynanan ikinci karşılaşmaların ardından rakiplerini eleyen Silivrispor ile Erbaaspor finale yükseldi.

Yarı final ilk maçında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenen Silivrispor, ikinci karşılaşmada da sahadan 1-0 galip ayrılarak, adını finale yazdırdı.

Silivrispor'un rakibini belirleyecek karşılaşmada ise ilk maçta deplasmanda Çatalcaspor'a 1-0 yenilen Erbaaspor, normal süresi 1-0 biten ve uzatmalara gidilen maçta rakibini 2-0 mağlup ederek finale kaldı.

Spor Toto 3. Lig'de daha önce Sancaktepe Belediyespor, Altay, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Afjet Afyonspor ve Sakaryaspor 2. Lig'e yükselmişti.

Silivrispor ile Erbaaspor, 27 Mayıs Cumartesi günü tarafsız sahada oynanacak play-off finalinde Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

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