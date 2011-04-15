-3 LİDER KADDAFİ'DEN UMUTSUZ PARİS (A.A) - 15.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron, 4 gazete için yazdıkları köşe yazısında, "Libya'nın Muammer Kaddafi ile geleceği olmadığını" savundu. "Libya için Kaddafi ile bir gelecek düşünmek imkansız birşey" şeklinde ifade kullanan 3 lider, NATO'daki müttefik güçlerin nihai hedefinin artık Libya lideri Muammer Kaddafi'yi iktidardan düşmesini sağlamak olduğunu yazdı. Üç lider yazıda, "Askeri operasyonların amacı Kaddafi'nin gitmesini çabuklaştırmak, Kaddafi'yi güç kullanarak uzaklaştırmak değil. Kendi halkını katletmeye kalkan bir adamın ülkenin geleceğinde bir rol oynaması düşünülemez" şeklinde ifadelere yer verdi. Sarkozy, Obama ve Cameron yazıda, Kaddafi'nin iktidarı terk etmesi, rejim üzerindeki baskıların artması ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için, uluslararası koalisyonun Libya'daki operasyonlarını devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi. -KADDAFİ'NİN KIZI- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kızı Ayşe yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun babasının iktidarı terk etmesini istemesini "Libya halkı için küçük düşürücü bir istek" olarak yorumladı. Libya'nın başkenti Trablus'ta Kaddafi'nin evinde, 100 kadar genç rejim yanlısına hitap eden Ayşe Kaddafi, "Kaddafi'nin gitmesinden söz etmek, bütün Libyalılar için küçük düşürücü bir durum ve bir hakarettir" dedi. Hukuk profesörü olan Ayşe Kaddafi konuşmasında, "Sivilleri korumak uğruna (siz koalisyon güçleri) babamı öldürmek istiyorsunuz. Ama siz hangi sivillerden söz ediyorsunuz? Elinde makineli tüfek, el bombası veya rokatatar taşıyan sivillerden (muhaliflerden) mi?" şeklinde ifadeler kullandı.