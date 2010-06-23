'3 kuruşluk borç için üretici iflasa sürüklenir mi?'

T24- Muğla'nın Milas İlçesi Avşar Köyü'nde, borcu nedeniyle elektriği kesilen balık çiftliğindeki toprak havuzlarda oksijensiz kalan 25 bin balık telef oldu. Balık çiftliğinin işletmecisi Yetkin Taş (39) zararının 100 bin TL olduğunu belirterek, kendisinden habersiz enerjiyi kestiklerini ileri sürdüğü elektrik dağıtım şirketi AYDEM hakkında dava açacağını söyledi. AYDEM yetkilileri ise, gerekli tebligatları yaptıklarını belirtti.



Avşar Köyü Karakemer Mevkisi'nde, 10 yıldır tarlasında açtığı 4 toprak havuzda levrek yetiştiren evli 2 çocuk babası Yetkin Taş'a, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait toplam 19 bin 500 TL elektrik borcu geldi. Taş, borcun ilk üç aya ait 14 bin 500 TL'lik bölümünü ödedi. Kalan 5 bin TL'lik bölümü için de AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye, 2 ay sonrasına senet verdi. Ancak, iddiaya göre AYDEM Elektrik Dağıtım A.Ş. senedi işleme koymayarak, önceki gün balık çiftliğinin elektriğini kesti. Elektriğin kesilmesi nedeniyle havuzlarda suyun dolaşımını sağlayan motorların çalışmaması üzerine 25 bin balık oksijensizlikten telef oldu.



‘ZARARIM 100 BİN LİRA’



AYDEM'e tepki gösteren balık çiftliğinin işletmecisi Yetkin Taş, konuyu yargıya taşıyacağını belirterek şunları söyledi:



“5 bin TL borç için bu yapılır mı? ‘Elektriği kesmeyin, balıklar ölür, iflas ederim’ diye uyardım. Ancak dinlemeyip, haberim olmadan elektriği kestiler. 2- 3 gram olarak aldığımız levrek yavrularını iki yılda satılacak duruma getiriyoruz. Şu an levrekler 300 gram olmuştu. İki ay içinde satacaktım. Borcumu da faiziyle birlikte ödeyecektim. Ancak elektrik kesilince, havuzlara oksijen sağlayan su devir daim motorları çalışmayınca, balıklar telef oldu. Zararım 100 bin TL. Şimdi sadece AYDEM'e değil, yem ve çeşitli mazlemeler aldığımız esnafa da borcumu ödeyemeyeceğim. Dava açıp, hakkımı arayacağım. Birkaç gün içinde bilirkişi gelerek, zarar tespiti yapacak.” dedi.



‘ÜRETİCİ ZATEN ZORDA’



Avşar Köyü'ndeki 140 havuzda geçimini balıkçılıktan sağlayan 90 ailenin sözcüsü Maksut Yılmaz da Yetkin Taş'a destek vererek şöyle konuştu:



“5 bin TL'lik borç için bu yapılır mı? Üretici zaten zor bir dönemden geçiyor. Borç iki ay sonra ödense ne olur? Bu kadar balığı telef etmeye değer mi? AYDEM, bu uygulaması ile üreticinin gözünü korkutmaya çalışıyorsa, gerçekten başarılı oldu. Bundan sonra AYDEM'e borcu olan üretici, evini, kamyonunu satar borcunu öder. Amacı sadece elektrik dağıtıp, para toplamak olan bu şirketin yetkilileri ellerini biraz vicdanına koyup, ‘Üç kuruşluk borç için bir üreticiyi böyle iflasa sürüklemeye değer mi?’ diye kendilerine bir sorsunlar.”



AYDEM MÜDÜRÜ: OLAY ÜZÜCÜ



Taş'ın çiftliğinin elektriğinin borcu nedeniyle kesildiğini doğrulayan AYDEM Milas İşletme Müdürü Ali Karabıyık şöyle dedi:



“Ancak, elektriği kesmeden önce tebligat yapılmış. Borca karşılık senet verilip verilmediğine ilişkin bilgim yok. Borçlarla ilgili konuyu il merkezindeki Mali İşler Müdürlüğümüz takip eder, ödenmeyen borçlar için elektrik kesilmesi talimatını verir. Bazen bizim de konu ile ilgili bilgimiz olmaz. Olayın bu boyuta gelmesi elbette üzücü. Konuyu yine de yakından takip edeceğim.” dedi.