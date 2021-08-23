3 koşucu, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Trabzon’da yapılan Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası’nda, Ağrı’dan üç sporcu dereceye girerek Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde dün düzenlenen şampiyona, 100’den fazla atletin katılımıyla yapıldı. Kasım ayında yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’na gidecek milli takımı belirleme niteliği taşıyan yarış, büyüklerde 10.9 kilometre, U20’de ise 6.1 kilometre üzerinden koşuldu. Yarışta ilk üç sırayı alan isimlere, para ödülleri ve madalyaları törenle verildi.

Ağrılı sporcular Mehmet Vefa Aydemir U20 erkeklerde birinci, Ozan Günen ikinci, Şeyhmus Sarıhan ise büyüklerde birinci oldu. Üç koşucu, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek kadroda yer alacak.