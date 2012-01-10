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Ekonomi

3. köprüye teklif veren çıkmadı

3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu ihalesine şartname alan 18 firmadan hiçbiri teklif vermedi.

10 Ocak 2012 02:00

T24 - 3. köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu ihalesine şartname alan 18 firmadan hiçbiri teklif vermedi.



İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprünün de içinde bulunduğu, bedeli 6 milyar doları bulan Kuzey Marmara Otoyolu ihalesine teklif veren çıkmadı.

İhale Komisyonu Başkanı İhsan Akbıyık, ihaleye teklif gelmediğini ve ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Bundan sonraki sürece Ulaştırma Bakanlığı karar verecek.

Şartname alan 18 firma arasında yer alan şirketlerden Astaldi, STFA, Varyap ve Cengiz İnşaat projeye finansman bulmaktaki zorluklar nedeniyle sabah saatlerinde teklif vermeyeceklerini açıklamıştı.


Yıldırım 'ikinci plan var' demişti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ihaleye teklif gelmeme ihtimaliyle ilgili sorulara şu yanıtı vermişti: "18 firmadan kimler teklif verecek göreceğiz. Bugün teklif geldi, geldi. Değerlendiririz, karar veririz. Teklif gelmese de bir şey değişmez. Teklif gelmezse oturup kara kara düşünecek değiliz. Yine karar veririz, ikinci planımızı devreye sokarız."

Yıldırım, 3. köprüye ilişkin henüz bir proje tanımı bulunmadığını ifade ederek, ''Projenin çift katlı, tek katlı olması diye bizim bir ön kabulümüz yok. Bizim şartımız şudur; yapılacak köprüden hem karayolu araçları geçecek, hem demiryolu araçları geçecek. Dünyada çift katlı da var, aynı işi tek katta çözen projeler de var'' demişti.


Kimler şartname almıştı?

İhale için Japonya'dan Obayashi, Mitsubishi, Itochu ve IHI, İtalya'dan Astaldi, Rusya'dan Moskovskiy Metrostroy ve NPO Mostovik, Avusturya'dan Stradag, İspanya'dan FCC Construction , Türkiye'den ise Mapa İnşaat, Cengiz İnşaat, Park Holding, Varyap, Yüksel İnşaat, Kolin İnşaat, Nurol İnşaat, STFA ve Gülsan İnşaat'ın yer aldığı 18 firma şartname almıştı.


İkinci büyük otoyol projesi

İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak 414 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyol Projesi, 421 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci YİD projesi konumunda.


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