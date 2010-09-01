3. köprüye İtalyanlar talip oldu

T24- İstanbul'da yapılması planlanan ve yapımı için yakın zamanda ihaleye çıkılması beklenen 3. boğaz köprüsü, İtalyanların ilgisini çekiyor.



İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gianpaolo Scarante'nin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ile yaptığı görüşmede, ileriye yönelik ilgi çeken projeler arasında özellikle 2010 yılı içerisinde ihaleye çıkarılması muhtemel olan İstanbul boğazına yapılacak 3. köprünün bulunduğu, ayrıca İtalyan şirketlerin otoyol ve demiryolu ağlarının inşası ve genişletilmesi ile hızlı tren projeleriyle ilgilendiklerini aktardığı belirtildi.





Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Bakan Demir ve Büyükelçi Scarante'nin "uzun ve samimi bir görüşme yaptıkları" ve uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren İtalyan şirketlerine önemli fırsatlar sunan sektörler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundukları kaydedildi.



NTV'nin haberine göre, Bayındırlık Bakanı Demir'in görüşmede, İtalyan ve Türk şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumların üçüncü ülkelerin açtığı ihalelerde de başarılı işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiği ve Varşova şehrinin açtığı metro inşatı ihalesini kazanan İtalyan-Türk konsorsiyumunu buna örnek olarak verdiği bildirildi.



İtalyan Büyükelçi Scarante'nin ise hidrolik ve sulama tesisleri sektörlerindeki İtalyan şirketlerinin beklentilerini ifade ettiği, Berke barajıyla ilgili ihtilafı hatırlattığı ve İtalyan şirketlerin, inşası TOKİ tarafından yapılan binaların iç tefrişatıyla ilgilendiklerine dikkati çektiği kaydedildi.