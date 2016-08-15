3. Köprü'nün geçiş ücreti belli oldu

Ulaştırma Bakanı Arslan, 26 Ağustos’ta hizmete açılacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün geçiş ücretinin otomobiller için 3 dolar+KDV olacağını (yaklaşık 11 lira) söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açılacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün geçiş ücretini açıkladı. Bakan Arslan, “İstanbulluların heyecanla beklediği iki yakayı birbirine üçüncü kez bağlayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar+KDV olacak” dedi. Dünyanın en geniş köprüsü unvanını alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yüksek mühendislik tasarımıyla teknoloji yoğun inşa edildiğinin altını çizen Arslan, köprünün tabliye genişliği, raylı sistem geçişi ve kule yüksekliğiyle de dünyada tek olduğunu ifade etti.

Bağlantı yolları 2018’de

Arslan , Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de içeren Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin devamı olan 169 kilometre uzunluğundaki Kurtköy - Akyazı ve 88 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Odayeri kesimlerinde ise çalışmaların başladığını belirtti. Arslan, 2018 sonunda tamamlanması hedeflenen toplam 257 kilometre uzunluğundaki otoyollar ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamının hizmete açılacağını bildirdi.