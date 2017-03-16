3. köprünün bakım masrafları devletten!

İÇTAŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, yol bakımını Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ortaya çıktı. Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli İstanbul'da yıl başında etkili olan kar yağışı sırasında bu köprüdeki kar kürüme ve tuzlama çalışmalarının kim tarafından ve ne kadarlık ücret karşılığında yapıldığını Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) sordu. Soruyu, Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü yanıtladı ve "yol bakımı kapsamında yer alan kar temizleme, kürüme, tuzlama dahil tüm çalışmaların kendileri tarafından yürütüldüğünü" açıkladı.

Rakamlarla Yavuz Sultan Selim Köprüsü...

"Bu kadar yağma da artık çok fazladır"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili kamunun üstlendiği bu göreve muhalefetten sert tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu köprü onaylı YİD projesine göre yapıldığı için korunması, bakımı ve onarımı yüklenici şirketin görev ve sorumluluğunda bulunmaktadır. Karla mücadele, bakım işinin bir parçasıdır. Karayolları Genel Müdürlüğü karla mücadeleyi yaptıysa ki; BİMER cevabından öyle olduğu anlaşılıyor, yüklenici firmanın yapması gereken bir harcamayı Karayolları bütçeden yapmış demektir. Uygulama hem YİD Sözleşmesi'ne, hem de kamu mali mevzuatına aykırıdır. Şirketin yapacağı harcamayı devlet üstlenmiş oluyor. Nereden baksanız rezalet. Bu kadar yağma da artık çok fazladır.”

Yüzde 20 zam geldi

Yap-işlet-devret sözleşmesi gereği ocak ayında İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti yüzde 20 oranında artırıldı. Zamla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 11.95 TL oldu. Köprüden minibüs geçişleri 15.90 TL, otobüs geçişleri 29.50 TL, kamyon geçişleri 74.95 TL ve TIR geçişleri ise 93.20 TL'ye yükseldi.