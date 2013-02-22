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Ekonomi

3. köprüden geçmek isteyen 3 dolar verecek

Binali Yıldırım, 3. köprü için kamulaştırılacak arazilerin mülkiyet oranlarını yüzde 9.57 özel mülkiyet, yüzde 75.24 orman, yüzde 15.19 Hazine’ye ait araziler olduğunu ifade etti

22 Şubat 2013 15:21

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yapımı süren 3. köprüden geçiş ücretinin 3 dolar, yaklaşık 5 lira olacağını açıkladı. Yıldırım, köprünün 2 yıl 6 ayda biteceğini söyledi.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ihalesi yapılan ve demiryolu geçişini de içeren 3. Boğaz Köprüsü hakkında bilgi verdi.

Projenin, 2 yıl 6 ayda tamamlanacağını vurgulayan Yıldırım, “Proje kapsamında 73 tünel ve viyadük inşa edilecek. Asma köprünün uzunluğu 1.875 metre olacak ve demiryolu geçişini de içerecek. Bin 450 milyar dolar enerji, 335 milyon dolar işgücü tasarrufu olmak üzere toplam bin 785 milyar dolar ekonomik fayda sağlanacak” dedi.

İhaleyi kazanan IC İçtaş-Astaldi SpA ortak girişim grubuna verilen garanti kesimlerdeki otomobil rakamları da veren Yıldırım, “Odayeri-Paşaköy kesimi otoyol için geliş-gidiş günlük 135 bin otomobil. Odayeri-Paşaköy kesimi 3. Boğaz Köprüsü için günlük (tek yön) 135 bin otomobil garanti edilmiştir” dedi.

Yıldırım, kamulaştırma bedelinin tamamının idare tarafından karşılanacağını açıklarken, kamulaştırılacak arazilerin mülkiyet oranlarını yüzde 9.57 özel mülkiyet, yüzde 75.24 orman, yüzde 15.19 Hazine’ye ait araziler olduğunu ifade etti.

Karayolları tarifesine göre, otomobiller mevcut boğaz köprülerinden 4,25 TL ücretle geçiyor. Bu ücret, otobüs, kamyon ve uzun araçlar için farklı uygulanıyor.

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