3. köprü ne zaman açılacak?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul’a yapılan 3. köprünün 29 Ekim 2015’te açılacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, TRT Haber'de yayınlanan "3 Gün" programında Gazeteci Mustafa Kartoğlu ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevapladı.

Elvan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

Uzay çalışmaları

"Uzay ajansı ile ilgili kanun tasarımız hazır"

"Şu anda 4B uydusunu fırlatmak için bekliyoruz"

"Türkiye'de uydu fırlatma merkezi kurma hedefimiz var"

Ulaşım projeleri

"Günde 1 buçuk milyon insan kıtalar arası seyahat ediyor"

"İstanbul'un özellikle ulaşım altyapısının geliştirilmesi için önemli projeler var"

"Biz İstanbul'un trafik sorununu kökünden çözmek istiyoruz"

"İstanbul'u çok iyi analiz ettik ve bu noktada ciddi çalışmalarımız oldu"

"Önümüzdeki aylarda İstanbul'a yönelik mega projeleri açıklayacağız"

"Yavuz Sultan Selim köprümüzü 29 Ekim 2015 tarihinde açacağız"