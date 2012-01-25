3. köprü inşaatı bu yıl başlıyor

T24

İKİNCİ BÜYÜK OTOYOL PROJESİ



İstanbul'a yapılacak üçüncü köprü inşaatına bu yıl içinde başlanacak.Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, köprünün bir kısmını özkaynak, bir kısmını kamu-özel sektörle yapacaklarını, Nisan gibi teklifleri alacaklarını kaydetti.Yıldırım, üçüncü köprüye teklif gelmemesinin biraz ihale şartları ve teknik konulardan kaynaklandığını söyledi.İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprünün de içinde bulunduğu, bedeli 6 milyar doları bulan Kuzey Marmara Otoyolu ihalesine teklif veren çıkmamış, ihale iptal olmuştu.İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprü üzerinden Adapazarı'nı Tekirdağ'a bağlayacak 414 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyol Projesi, 421 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci yap-işlet-devret projesi.