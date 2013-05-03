3. havalimanı ihaleye çıkıyor, nükleer santral için imza atılıyor

Toplam değeri 30 milyar doları aşan iki dev proje için süreç başlıyor. İstanbul’a yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerektiren 3. havalimanı için ihaleye çıkılırken, Sinop’a yapılacak 21 milyar dolarlık nükleer santral için Japon-Fransız ortaklığıyla imzalar atılacak.

Ankara’da temaslarda bulunacak Japon Başbakanı Shinzo Abe ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sinop’a yapılacak santral için anlaşmayı bugün resmileştirecek. Sinop’ta yapılacak santral Japon Mitsubishi ve Fransız Areva ortaklığı tarafından inşa edilecek.

Mithat Yurdakul'un Milliyet'teki haberine göre, 22 milyar dolarlık yatırıma mal olacak santral için Erdoğan, “Japonya ile hükümetler arası anlaşmayı imzalama aşamasına geldik. Sinop’ta nükleer santrali Japonya ile yapacağız. Japonya depreme karşı tecrübe ve ‘know how’ sahibi. Çevreye olan duyarlılık konusunda da ileride. Fransız Areva’nın da teknolojik gücü yüksek” derken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da benzer yönde açıklama geldi.

Çin gözden çıkarılmadı

Başbakan Tayyip Erdoğan, “3. santral için yer belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Japonya ile çalışmaya açığız. 2030 yılında toplam elektrik üretimimizin en az yüzde 15’ini nükleer enerjiden elde etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Akkuyu anlaşmasına göre kamunun burada kısmen bulunduğunu görüyoruz. Bu yapımda ortak olarak bulunacaktır” diyen Bakan Yıldız, nükleer santralde Japonya’ya uzun süre yarışan Çin ile Türkiye’nin yapacağı işbirliklerinin burada bitmediğini söyledi. Sinop’a kurulması planlanan ikinci Nükleer santral için pazarlıklar, Güney Kore, Japonya, Kanada, Çin ve Fransa ile sürdürülüyordu. Daha sonra Çin ile Japonya arasında süren rekabet, Japonların zaferiyle sonuçlandı.

Dev projeyi hangi grup yapacak?

İstanbul’a yapılacak 3. havalimanının ihalesi, yoğun ilgi nedeniyle bugün Esenboğa Havalimanı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Bugüne kadar ikisi yabancı olmak üzere 17 firmanın şartname satın aldığı ihale, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle gerçekleştirilecek. Devlet, ihaleyi kazanana belirli bir süre için yolcu ve tarife garantisi verecek. İstekliler, 25 yıllık işletme süresi için kira bedelinde yarışacak.

En fazla kira ödemeyi taahhüt eden istekli ihaleyi kazanmış olacak.

İstanbul’un 3. havalimanı, tamamlandığında yolcu kapasitesi bakımından dünyanın en büyük havalimanı olacak. Üçüncü havalimanı ihalesine katılımın ve rekabetin artması için şartnamede bazı değişiklikler yapılmıştı. Buna göre, ortak girişim grubu olarak katılımlarda OGG’nin en çok 3 ortaklı olması koşulu değiştirilerek bu sınır ortadan kaldırılmıştı. Havalimanın yatırım bedelinin 7-8 milyar euro’yu (10 milyar dolar) bulması öngörülüyor.