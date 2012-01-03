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Ekonomi

3. köprü ihalesine yabancılardan yoğun ilgi ANKARA (A.A)

03 Ocak 2012 13:21

-3. köprü ihalesine yabancılardan yoğun ilgi ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapımını da içeren 10 Ocak'ta yapılacak Kuzey Marmara Otoyolu ihalesine firmalar büyük ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 33 firma ihale şartnamesini incelerken, 18 firma şartname aldı. Şartname alan firmaların yarısını yabancı firmalar oluşturdu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ihale dokümanlarını inceleyen firma sayısı 33 olurken, 18 firma ihale dokümanı satın aldı. İhale dokümanını satın alan firmaların 9'u Türk firmaları oldu. 4 Japon, 2 Rus, 1 İspanyol, 1 Avusturya ve 1 İtalyan firması da ihale dokümanı satın aldı. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Boğaz Köprüsü'nü de kapsayan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, ilk olarak 8 Mart 2011 tarihinde ilan edilmiş ve Yap-İşlet-Devret Modeli ile 23 Ağustos 2011 tarihinde ihalesinin yapılacağı açıklanmıştı. İstanbul Boğazı'na 3. köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için şartname satın alan firmaların erteleme talebinde bulunmaları üzerine ihale tarihi 10 Ocak 2012'ye ertelenmişti.

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